В 2025 году появится более 2000 рабочих мест, а к 2032 году их число вырастет до 6700.

В ОЭЗ «Доброград-1» создадут мебельный кластер на 6700 рабочих мест. Об этом рассказал губернатор.Инвестор вложит в мебельное производство 5,6 млрд рублей. В 2025 году появится более 2000 рабочих мест, а к 2032 году их число вырастет до 6700, обещают власти.Напомним, что сейчас в особой экономической зоне насчитывается 8 резидентов. Для привлечения специалистов за последние два года в посёлке введено в эксплуатацию более 20 тысяч квадратных метров жилья. К 2030 году число жителей планируется увеличить до 6000 человек.