Безопасный отдых на воде: губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел оперативное...

Безопасный отдых на воде: губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел оперативное совещание.Безопасный отдых на воде стал главной темой оперативного совещания, которое провел губернатор Александр Авдеев. Глава региона подчеркнул: нужно, чтобы люди купались только в специально организованных для этого местах, обходя необорудованные пляжи.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Должны быть действительно пляжи оборудованные, с постами охраны, спасателями. И тогда можно из неорганизованных мест действительно штрафами, уговорами, угрозами и наказаниями людей просить. И говорить, что мы наказываем, но не для того, чтобы наказать, дело не в деньгах или фиксации нарушений, а в том, чтобы люди шли на специальное организованное место в каждом районе, где находятся спасатели.Проводить рейды на необорудованных пляжах региона продолжают сотрудники центра ГИМС. Одним из них стало неофициальное, но популярное место отдыха владимирцев - водохранилище Содышка.Участники межведомственного рейда ещё раз объяснили, чем опасно купание на "диких" водоёмах. К счастью, в опасном месте никто не решил сделать заплыв. Жители предпочли отдых на берегу. Несмотря на запрет, спасательный пост на искусственном водоёме всё равно есть. Добавим, официальных пляжей, где можно искупаться, во Владимире всего два - это верхний Семязинский пруд и озеро Глубокое в Загородном парке. С начала года на водоёмах региона уже погибли 11 человек.Евгений Мысев, старший госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области:- Проведено совместное профилактическое мероприятие по местам массового отдыха людей на водных объектах водохранилища Содышка. Совместно с сотрудниками администрации района, сотрудниками полиции, с целью доведения до граждан правил безопасного поведения на воде, вручены были памятки, на помнили, как себя правильно вести. И проверили работу спасательного поста.