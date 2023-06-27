Все они подписали контракты с Минобороны.

Более 30 добровольцев из Владимирской области отправились в зону СВО. Все они подписали контракты с Минобороны.Бойцы из 12 районов прибудут в учебные подразделения, где пройдут доподготовку. Далее они будут служить на передовой.Среди военнослужащих - главный врач владимирской поликлиники №2 , который едет лечить раненых. Он направляется на год в медицинский батальон.Напомним, что в середине прошлой недели на спецоперацию более 50 контрактников из 33-го региона.