Больница во Владимирской области признана небезопасной при пожаре. Надзором было выявлено 137...

Больница во Владимирской области признана небезопасной при пожаре.Надзором было выявлено 137 нарушений пожарной безопасности. В том числе, отсутствие в подвальном этаже перед лифтами тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре. Устранять нарушения там не спешили, сообщила пресс-служба УФССП по Владимирской области.Судебными приставами Ковровского района обеспечено устранение нарушений требований пожарной безопасности в местной больнице. Руководство должника-организации было предупреждено о последствиях уклонения от исполнения решения суда. Уплатив исполнительский сбор в сумме 50 тысяч рублей, больница ликвидировала нарушения.Фото: пресс-служба УФССП по Владимирской области.