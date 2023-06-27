Элтон Джон объявил о завершении карьеры. Кроме того, музыкант в последний раз выступил в Англии. Финальное выступление артиста прошло на фестивале Гластонбери в Англии. Исполнитель вышел ..

Элтон Джон объявил о завершении карьеры. Кроме того, музыкант в последний раз выступил в Англии.Финальное выступление артиста прошло на фестивале Гластонбери в Англии. Исполнитель вышел на самую престижную площадку для выступления – Pyramid Stage. Музыкант исполнил свои лучшие хиты, попрощавшись с поклонниками, которые пришли выразить уважению кумиру, отмечает .