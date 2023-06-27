Когда во Владимире заработает фонтан у Северных торговых рядов?
Лето в разгаре, а одно из любимых...
Когда во Владимире заработает фонтан у Северных торговых рядов?
Лето в разгаре, а одно из любимых мест владимирцев — Комсомольский сквер за Северными торговыми рядами до сих без работающего фонтана. Как так вышло? И когда ждать завершение ремонта фонтана?
Как стало известно, он должен был заработать уже в июне этого года. Условная дата — 15.06.2023 года. Но, увы, открытие фонтана пришлось перенести.
Изначально он перестал работать из-за неисправности оборудования. Далее, как официально поясняет дирекция Торговых рядов, пришлось долго ждать детали для функционирования фонтана. А также ранее шла речь о замене насосов.
В данный момент видно, что установлены новые перила для лестницы. Покрытия бортов также были обновлены. Правда, еще не всё отштукатурено. Видимо это планируется сделать чуть позже (до конца текущей недели). В целом территория Комсомольского сквера (вокруг фонтана) вполне ухожена. Видно, что все лавочки вокруг фонтана покрашены. Осталось дождаться старта полноценной работы водных каскадов.
Новая (условная) дата открытия фонтана в Комсомольском сквере — 1 июля 2023 года.
Фото: ГТРК «Владимир»