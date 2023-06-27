Когда во Владимире заработает фонтан у Северных торговых рядов? Лето в разгаре, а одно из любимых...

Когда во Владимире заработает фонтан у Северных торговых рядов?Лето в разгаре, а одно из любимых мест владимирцев — Комсомольский сквер за Северными торговыми рядами до сих без работающего фонтана. Как так вышло? И когда ждать завершение ремонта фонтана?Как стало известно, он должен был заработать уже в июне этого года. Условная дата — 15.06.2023 года. Но, увы, открытие фонтана пришлось перенести.Изначально он перестал работать из-за неисправности оборудования. Далее, как официально поясняет дирекция Торговых рядов, пришлось долго ждать детали для функционирования фонтана. А также ранее шла речь о замене насосов.В данный момент видно, что установлены новые перила для лестницы. Покрытия бортов также были обновлены. Правда, еще не всё отштукатурено. Видимо это планируется сделать чуть позже (до конца текущей недели). В целом территория Комсомольского сквера (вокруг фонтана) вполне ухожена. Видно, что все лавочки вокруг фонтана покрашены. Осталось дождаться старта полноценной работы водных каскадов.Новая (условная) дата открытия фонтана в Комсомольском сквере — 1 июля 2023 года.Фото: ГТРК «Владимир»