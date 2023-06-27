Недавно Даня Милохин обрадовал фанатов новостью о том, что собрался посетить родину. Однако некоторых его желание взбесило.

Недавно Даня Милохин обрадовал фанатов новостью о том, что собрался посетить родину. Однако некоторых его желание взбесило.Было время, когда юный блогер мелькал везде: его приглашали на телевидение, с ним записал песню сам Николай Басков, а его ролики разлетались по Интернету. Все изменилось в октябре прошлого года. Даня Милохин выступал в шоу "Ледниковый период" на Первом канале, но внезапно покинул его, заявив, что устал.Блоге отправился за границу, откуда записал скверную песню, в которой раскритиковал главный федеральный телеканал. А после этого негатив посыпался уже в адрес юной звезды – с обвинениями в неуважении и неблагодарности. Но в какой-то момент выпады в адрес родины со стороны кумира подростков закончились. Вместо этого он стал жаловаться на то, что буквально обеднел на чужбине.На днях Даня Милохин сделал еще одно заявление, которое наверняка порадовало его поклонников. Он анонсировал свое возвращение в Россию. Правда, позже, так сказать, переобулся: блогер признался, что передумал посещать родину, потому что якобы боится скандала.Мимо этой ситуации не смог пройти Отар Кушанашвили, который, к слову, всегда недолюбливал молодую звезду. На этот раз журналист покрыл парня матом, а также заявил, что блогер слишком высокого мнения о себе, учитывая тот факт, что в России он уже давно никому не интересен."Кому до тебя есть дело, токсикозный ты высерок?!" — жестко ответил собравшемуся домой Дане Милохину журналист в своем шоу.