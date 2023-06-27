Проанализирована статистика по выданным кредитам на загородную недвижимость в первом полугодии 2023 года.

Проанализирована статистика по выданным кредитам на загородную недвижимость в первом полугодии 2023 года. По данным банка ВТБ, в основном покупкой и строительством индивидуальных домов занимались мужчины: по итогам января-июня на таких клиентов пришлось 54% проведенных сделок. При этом более 70% заемщиков состояли в официальном браке.Клиенты оформляют ипотеку на строительство или покупку готового дома в среднем в возрасте 38 лет. Причем примерно каждый второй заемщик состоит в браке, около четверти никогда не были женаты, 3% клиентов, получивших в банке средства на загородную недвижимость в январе-июне, разведены. Средний размер одного кредита по итогам первого полугодия составил около 6,5 млн рублей. Для сравнения, год назад этот показатель держался на уровне 4,9 млн рублей.В первом полугодии самостоятельно возвести объекты планировали 68% заемщиков, а остальные 32% намерены привлечь к строительству профессиональную подрядную организацию. При этом клиенты, получившие ипотеку на уже готовые дома, приобретали объекты площадью в среднем 166 квадратных метров.«Интерес к частному домостроению в России растёт ускоренными темпами и, как следствие, отражается на динамике жилищного кредитования. Всего за первое полугодие мы провели на этом рынке около 4,2 тысяч сделок общей суммой 27,4 млрд рублей. Опережающая динамика спроса на индивидуальные дома объясняется сочетанием сразу нескольких факторов: изменившимися предпочтениями россиян на фоне пандемии и перехода целого ряда компаний на постоянный режим удаленной работы, распространением на сегмент ИЖС льготной ипотеки, а также повышением активности банков и застройщиков в этом сегменте», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.