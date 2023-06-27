7 июня
в Москве прошел Оскар рынка недвижимости – церемония награждения ежегодной
международной премии Рекорды Рынка Недвижимости 2023. В этом году премии
исполнилось 14 лет! Рекорды Рынка Недвижимости – самая крупная и престижная
премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости.
7 июня
в Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости – церемония награждения ежегодной
международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". В этом году премии
исполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" – самая крупная и престижная
премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости.
Конкурс
"Рекорды Рынка Недвижимости"
появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей. За 14 лет существенно расширилась география премии: в этом году в ней приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Церемония награждения, собравшая более 600 гостей – топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с легкой руки гостей получила название московского МИПИМа.
В этом году компания «РОТО ФРАНК» стала генеральным
партнером премии “Рекорды Недвижимости”. На российском рынке бренд Roto представлен
уже 28 лет. Это предприятие полного цикла по производству фурнитуры для окон и
дверей с высокими технологиями. Инновационные решения компании объединяют в
себе безопасность, энергоэффективность и комфорт, тем самым создают реальные
"внутренние ценности". Несмотря на трудности кризисных периодов
российской экономики Roto Frank построил по-настоящему близкую клиенту
компанию, которая формирует завтрашний рынок оконных и дверных технологий
страны. Философия Roto — качество, возведенное в абсолют.
Страна
должна знать своих героев! Представляем победителей премии:
ЖК
«Русские Сезоны» (СЗ
«Экран») – обладатель Grand Prix. Клубный комплекс резиденций находится в
шаговой̆ доступности от Кремля. Это всего 90 Резиденций. Одиннадцать особняков комплекса
создают великолепный архитектурный ансамбль. Строгие классические формы фасадов
смягчаются теплотой природного камня, изящным узором балконов и широкими окнами
в пол. Трехстороннее панорамное остекление с возможностью сдвинуть окна,
распахнув целую стену объятиям теплого летнего вечера, а зимой позволяет
любоваться мягкими огнями исторического центра Москвы. Из окон открываются
великолепные виды на Кремль.
Клубный дом «Мюр & Мерилиз» от KR Properties был признан лучшим в номинации
«Новостройка Москвы премиум-класса №1». Проект строится в престижном
Пресненском районе Москвы. В «Мюр & Мерилиз» спроектировано 92 квартиры и 6
видовых пентхаусов на 14 и 15 этажах здания. Одна из особенностей квартир –
раздвижная оконная система с остеклением от пола до потолка, которая превращает
окно во французский балкон. На втором этаже дома появятся фитнес-зал, детская
зона и общественная гостиная, пространство которой трансформируется в кинозал,
коворкинг, переговорную или лаунж-зону для отдыха.
«Новостройкой Москвы бизнес-класса №1» был назван комплекс «Трилогия CRYSTAL»
концерна «КРОСТ». Трилогия CRYSTAL — это 3 жилых дома с общей архитектурной
концепцией и ландшафтным ансамблем. Комплекс спроектирован как
вертикально-горизонтальный город: вертикальная ось – приватные помещения, в
горизонтальная – общественные пространства, инфраструктура, рабочие места.
Стилистика органической архитектуры нашла отражение в сложной геометрии зданий,
напоминающей форму природного кристалла. В составе комплекса уже построен
небоскреб на 612 квартир, высотой 47 этажей. Новое строительство состоит из
двух 29-этажных жилых корпусов, стоящих на подиуме с торговой галереей,
ландшафтным парком и детскими игровыми зонами.
Лучшим в номинации «Жилой квартал Москвы №1» стал ЖК
«Настоящее» (АО «СЗ
«НИИМосстрой»). Новостройка возведена в
статусном районе Раменки и включает в себя четыре корпуса с видами на природный
заказник «Долина реки Сетунь», Ботанический сад МГУ, парк им. 50-летия Октября.
Архитектурная концепция разработана бюро СПИЧ, дизайн-проект общественных
пространств – BALKON, концепцию озеленения представил Imperial Garden. На
придомовой территории расположен приватный двор-парк площадью 2 га с
ботанической коллекцией растений.
Клубный дом de luxe класса «Космо 4/22» от ГК «Галс-Девелопмент»
признан «Клубным домом Москвы №1». «Космо 4/22», расположенный на первой
линии Космодамианской набережной, состоит из двух корпусов высотой в 6 этажей.
В проекте 81 апартамент площадью от 45 до 176 м², включая пентхаусы с потолками
до 7,6 м и открытыми террасами с видом на Москву-реку и высотку на
Котельнической набережной. Фасад исторического особняка начала XX века
сохранится и станет частью объекта. Другая особенность проекта — приватный
«тайный сквер» с арт-объектами. Архитектурный облик «Космо 4/22» разработали
британское бюро DYER и российская компания МАРКС.
В
номинации «Клубный дом Московской области №1» победил ЖК M_5 (ГК
«Садовое Кольцо»). Проект является продолжением легендарного квартала «Молодежный».
Застройщик предоставляет клиентам возможность воспользоваться беспроцентной
рассрочкой и программой trade-in. Дом расположен на первой береговой линии
Москвы-реки. Преимуществом объекта является строительство средней
общеобразовательной школы на 1100 мест в непосредственной близости к дому.
Кроме учебных классов, в здании расположится медицинский блок, столовая,
многофункциональный спортивный зал. Роскошные лобби, приватная территория с
ландшафтным парком, подземный паркинг, собственная зона отдыха у воды – все это
говорит о заслуженности награды ЖК М_5.
Миниполис 8 Клёнов (Девелопер
полного цикла «СИТИ21») – строящийся жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе
Подмосковья, в г.о. Красногорске признан
«Новостройкой Подмосковья №1». Уютный малоэтажный квартал в стиле
неоклассицизма состоит из 4 корпусов, «раскрывающихся» на городской парк.
Архитектура сочетает все преимущества современного городского жилья уровня
бизнес-класса: камерная застройка, сквозные подъезды, паркинг, современные
лифты и большие окна. Инфраструктура включает: благоустроенные дворовые
пространства, детский сад на 135 мест, кафе, магазины, аптеки.
Жилой комплекс бизнес-класса Voxhall от Группы «Эталон» одержал победу в номинации «Архитектура объекта №1». Voxhall представляет собой группу из трёх террасированных зданий, объединённых общим архитектурно-пространственным решением. Внешний облик комплекса сочетает изысканную классику кирпичных фасадов с панорамным остеклением и инновационными методами отделки. Авторы концепции вдохновлялись архитектурой центральных районов ведущих мировых столиц. Двор комплекса наполнен функциональными площадками на любой вкус и заряжает на новые свершения.
Новый жилой комплекс компании «РГ-Девелопмент» – «Петровский парк II» стал победителем в номинации «Гармония Эклектики». Архитектурное решение бюро Syntaxis построено на контрастах: высот, отделочных материалов, цветовых сочетаний. Переменная этажность секций, нестандартные фасадные решения с витражными окнами и асимметричными формами, многообразие отделочных материалов и цветовых решений формируют узнаваемый и свежий силуэт здания. Проектом предусмотрены два больших гранд-лобби, которые можно использовать как многофункциональные пространства. На первых этажах разместятся кафе, магазины и многофункциональная сервисная инфраструктура. Будет и свой детский сад, рассчитанный на 80 малышей.
ЖК «СОЮЗ» (Группа Родина) стал «Жилым комплексом с инфраструктурой для жизни и спорта №1». «СОЮЗ» — жилой спортивно-оздоровительный квартал юности и здоровья с рекордным количеством олимпийских видов спорта в рамках одного проекта. Под инфраструктуру отведено 2/3 территории, будет построен ФОК с ледовыми площадками для хоккея и фигурного катания, бассейном, центром единоборств, теннисными кортами, доступными жителям всех возрастов 24/7. На территории квартала откроют ресторан, парк, а также первый в России центр биохакинга — одного из самых трендовых направлений превентивной медицины. Резидентам предлагаются все условия для ежедневной оценки здоровья и поддержания тонуса.
Премиальный ЖК River Park Towers Кутузовский от Аеон Девелопмент – победитель в номинации «Семейный объект №1». ЖК создается по новой философии клубной самодостаточности – Family Premium: музыкальной салон, Gentlemen’s club с русским бильярдом, гольф-симулятор, кафе, детский игровой клуб, beauty–club и др. А также lounge-зоны на крышах с беседками-иглу, грилями, джакузи, барной стойкой и зоной для йоги. Закрытая территория проекта будет представлять собой настоящий Двор-Лес.
«Северный порт. Береговые кварталы» – пилотный проект компании LEGENDA в Москве, расположенный на первой линии набережной Химкинского водохранилища признан «Лучшим жилым комплексом у воды». Знаковая локация со сложившейся инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, обилием зеленых зон и захватывающими видами на большую воду. LEGENDA преобразует промышленную территорию в удобную среду для жизни. В рамках строительства, компания реализует комбинированную жилую и встроенную коммерческую недвижимость общей площадью 286 тыс. кв. метров, а также построит школу на 425 мест и детский сад на 350 мест. Проект представлен разновысотными зданиями с эксклюзивными планировками от LEGENDA.
Среди номинантов премии были представлены самые разные форматы недвижимости. «Квартал небоскрёбов Upside Towers от компании Upside Development победил в номинации: «Квартал небоскрёбов №1». Технологичный квартал строится в динамично развивающемся Бутырском районе, в 3 минутах от метро, в 5 минутах от ТТК. На 6,5 га возводится 5 башен высотой до 200 м, названных в честь главных вершин земли. На благоустроенной территории: зеленые дворы, природный комплекс, прогулочный бульвар, ландшафтный парк 2,5 га с сенсорным садом, многофункциональными игровыми и спортивными площадками. В рамках проекта строится государственная школа и детский сад, разместится более 13 000 кв.м. коммерческой инфраструктуры, более 2000 кв.м. отдано под Upside club – уникальное пространство для общения и развития, включая SKY SPA&Relax, всесезонное барбекю-патио, смотровые площадки на крышах.
Гостиничный комплекс «Нескучный сад» (Федеральный девелопер «Неометрия») — комплекс премиум-класса, в котором воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии стал «Лучшим объектом для инвестиций». Проект включает в себя два 10-этажных здания, более 1,7 тысяч номеров, бассейны общей площадью 720 квадратных метров, один из которых круглогодичный и с подогревом, SPA-комплекс, три ресторана различных концепций, детский развивающий центр с профессиональными аниматорами и кинотеатр под открытым небом. Для деловых мероприятий есть конференц-залы с мультимедийным оборудованием, зоны коворкинга и места для работы на свежем воздухе.
В номинации «Премьера года премиум-класса №1» лучшим был назван клубный дом D’ORO MILLE от девелопера IQ Estate. Это комплекс премиум-класса в престижном Дорогомилово всего на 150 апартаментов и 6 пентхаусов. Его концепция основана на принципах приватности и эстетической гармонии. В проекте предусмотрен набор гостиничных сервисов 5*, закрытый двор-сад с пластичным ландшафтом от бюро Wowhaus, студия персонального тренинга, ресторан и гастрономический бутик от Александра Затуринского, салон красоты и роскошное лобби с камином и библиотекой.
ЖК MYPRIORITY Dubrovka победил в номинации «Премьера года бизнес-класса №1». Объект бизнес-класса от ГК «Гранель» расположен в Южнопортовом районе столицы. MYPRIORITY Dubrovka – это гармоничная жилая среда, удачно вписанная в городскую ткань: удобная локация, продуманные планировки, собственная коммерческая и социальная инфраструктура, дизайнерское лобби, комфортабельный подземный паркинг. Высотные дома формируют приватное пространство с авторским благоустройством и ландшафтным дизайном.
Жилой квартал PRIDE (PIONEER) стал «Жилым комплексом премиум-класса №1». PRIDE – семейный жилой квартал премиум-класса в районе Марьина Роща, расположенный в 15 минутах от Цветного бульвара. Он состоит из корпусов переменной этажности от 7 до 22 этажей, высотой потолков от 3 метров и панорамными окнами. Инфраструктура PRIDE включает частную школу, детский сад, а также пешеходный бульвар с площадками для спорта и отдыха. Внутренний двор разделен на тематические зоны. Завершение строительства запланировано на 2025 год.
В номинации «Жилой комплекс бизнес-класса №1» победил ЖК homecity (PPF Real Estate Russia). ЖК homecity отличает высокий уровень экологичности, он окружен сразу двумя лесопарками. Он расположен на границе обширного лесопарка и состоит из пяти малоэтажных корпусов, выполненных из экологически чистых материалов. На благоустроенной территории есть современные детские площадки, школа, детский сад, зоны семейного и активного отдыха. Проект находится рядом с метро «Румянцево». Жилой квартал бизнес-класса реализован в рамках флагманского проекта Comcity. Дома сданы в ноябре 2022.
ЖК «Цветочные поляны» (ГК МИЦ) признан «Жилым комплексом комфорт-класса №1». ЖК «Цветочные Поляны» – это современный жилой микрорайон с удобной транспортной доступностью, полноценной социальной инфраструктурой, благоустроенными дворами, высоким уровнем безопасности и экологии. Три очереди строительства объединены обширной благоустроенной территорией с собственным лесопарком 5 га и полноценной внутренней инфраструктурой. Здесь уже работает детский сад, ведется строительство муниципальной школы, еще одна школа и два детских сада появятся в следующих очередях.
Апарт-комплекс Insider от ГК «РКС Девелопмент» победил в номинации «Апартаменты бизнес-класса №1». Insider строится на первой линии Москвы-реки – на Симоновской набережной, в активно развивающемся Даниловском районе столицы. Готовая отделка всех апартаментов, видовые террасы и панорамные окна на реку и исторический центр города, приватный двор и выход на набережную, отельный сервис для резидентов, развитая внутренняя инфраструктура и подземный паркинг – все это комплекс апартаментов бизнес-класса Insider.
В номинации «Выбор покупателя» награду получил ЖК «Ривер Парк Коломенское» (АЕОН и Ферро-Строй). ЖК «Ривер Парк Коломенское» расположен на берегу Москвы-реки, в 5 минутах от музея-заповедника «Коломенское». У каждой квартиры преимущества: виды на воду или уютный двор, панорамное остекление, террасы или французские балконы. «Ривер Парк Коломенское» – единственный столичный проект, в котором от домов до воды всего 20 метров, которые занимает живописная прогулочная набережная длиной 1,5 км. «Ривер Парк Коломенское» – квартал с уже функционирующей богатой инфраструктурой. Здесь открыты магазины, кафе, рестораны и пекарни, школа, детский сад и многое другое.
Жилой проект Stories от компании October Group победил в Премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Хит продаж». Stories – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на западе Москвы в районе Раменки на Мосфильмовской улице. Его концепция – дом как путешествие – призвана погрузить жильцов в атмосферу круиза. Чему способствуют современная японская архитектура, уютный двор-патио с детской площадкой и релакс-зоны на эксплуатируемой кровле. Завершить строительство планируется в 2026 году.
Флагманский проект AFI Development — культовый небоскреб AFI Tower — одержал победу в премии в номинации «Концепция проекта №1». «AFI Tower — это архитектурная доминанта Свиблово и центр притяжения молодой аудитории, которая оценит функциональные квартиры и community-инфраструктуру в одном здании: ресторан, салон красоты, фитнес и СПА, лаунж-зона, зал для йоги, коворкинг, клаб рум с кинопроектором и библиотека. В атмосферном проекте с яркой архитектурой сочетается идеальный баланс между экологией, транспортной доступностью и сервисами высокого уровня. На территории есть зоны спорта, летний кинотеатр, места для отдыха или встреч с друзьями.
ЖК «РУСИЧ-Кантемировский» (Концерн «Русич») стал победителем в номинации «Инфраструктура объекта №1». В проекте более 1 Га благоустроенной территории с ландшафтным дизайном, арт-объектами, детскими площадками, спортивными кластерами, пешеходными бульварами, аллеями и фонтаном. В комплексе широкий выбор квартир: от уютных студий до просторных евро-форматов, видовые квартиры с угловыми окнами, с мастер-спальнями и гардеробными.
AZIMUT Park Hotel Plus Residence Sochi 4 (Plus Residence) признан «Объектом 5 звезд*****». Парк-отель отличает уникальное местоположение с особенным микроклиматом, приватная территория с развитой инфраструктурой в самом центре Сочи, панорамные виды из каждого номера — все это преимущества парк-отеля. Plus Residence отличается богатой инфраструктурой, территория парк-отеля как маленький город, где есть все для комфортной жизни: конгресс-холл, коворкинг, рестораны, тренажерных зал и спа-центр, бассейны, лесопарковая зона, спортивная площадка, летний кинотеатр, детская зона и детский клуб.
Жилой комплекс «Режиссер» от инвестиционного холдинга AVA Group стал победителем в номинации «Региональный объект №1». ЖК «Режиссер» – два дома комфорт-класса в деловой части Краснодара, который объединил все черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура на первых этажах жилого комплекса даст максимум возможностей жить и работать, не выходя из дома. А соседство с крупными торговыми центрами, детскими садами, школами, спортзалами и парками добавит локации удобства.
В номинации «МФK №1» победителем стал Ледовый дворец «Кристалл» (АО «АРЕНА РТ»). Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках – многофункциональный спортивный комплекс, в котором передовые технологии строительства, экологически чистые материалы и стильные интерьеры сочетаются с самым современным оборудованием и инвентарем. Ледовый дворец включает две хоккейные арены для любительских соревнований, SPA-зону с банным комплексом, тренажерный зал, спортивные площадки для игры в бадминтон, пинг-понг и сквош, боксерский ринг, бильярдную, залы для групповых тренировок и занятий танцами, а также салон красоты, магазин спортивного инвентаря, ресторан и фито-бар.
МФЗ Эйлер (ГК «Сумма элементов») признан «Бизнес-центром №1». «Эйлер» — расположенное на территории «Большого Сити» 16-этажное многофункциональное здание класса «А» с офисными блоками площадью от 32 до 650 кв.м. с видом на Москву-реку, центр города и «Москва-Сити». В стилобатной части здания разместится инфраструктура: рестораны и магазины, сервисные компании, а также камерный выставочный клуб. «Эйлер» — это премиальная архитектура «вне времени». Строгая и спокойная стилистика, ступенчатая форма здания, просторные террасы позволяют проекту не только не устаревать морально, но и быть одним из ярких примеров «лайнерской» стилистики.
«Самолет Плюс» стал победителем в номинации «Открытие года в сфере недвижимости». Это платформа для подбора, покупки, продажи и улучшений квартир на первичном и вторичном рынке, входит в структуру группы "Самолет" – девелопера ТОП-2 в России. Также это — крупнейшая сеть франшиз в сфере недвижимости, представленная в 211 городах и насчитывающая более 600 партнеров. Офисы Самолет Плюс открыты в большинстве регионов России. Офисы объединены мощной технологической платформой, благодаря которой клиенты и партнеры могут в формате одного окна совершать операции с недвижимостью, вплоть до ремонта квартир на вторичном рынке.
Третий раз подряд Группа компаний «КрашМаш» одерживает победу в номинации «Компания №1 по демонтажу и реновации». ГК «КрашМаш» является одной из крупнейших компаний на российском рынке демонтажа. Входит в топ-40 крупнейших демонтажных компаний мира. За 17 лет «КРАШМАШ» выполнила работы на сотнях промышленных, военных и гражданских объектах России. Владеет парком специализированной инновационной техники и оборудования, состоящим из более 300 единиц. Производственный штат компании состоит из высококлассных инженеров с многолетним опытом в сфере демонтажа.
Концерн «КРОСТ» назван «Строительно-промышленной компанией №1». Развивая научно-промышленную базу, производство стройматериалов будущего и разрабатывая инновационные технологии, «КРОСТ» является крупнейшим государственным генподрядчиком по строительству масштабных проектов и возводит здания и сооружения различного назначения в рекордные сроки. Статус подтвержден участием в таких национальных проектах, как: программа реновации жилого фонда Правительства Москвы, строительство МДКБ «Вороново», парка «Зарядье», детских садов, школ и медицинских учреждений. За последние годы концерн реконструировал и построил более 1000 объектов.
Компания «Брусника» признана «Самым ожидаемым девелопером в Москве». №1 в рейтинге Единого ресурса застройщиков по потребительским качествам проектов, первый в России эко-сертификат BREEAM уровня excellent. Инновационно-стимулирующий застройщик страны. Объём текущего строительства — 1,06 млн кв. метров. «Брусника» основана в 2004 году, специализируется на строительстве жилья высокого качества в крупных городах Урала и Сибири, Москве и Московской области и комплексном развитии городских территорий.
VSN Realty стал победитель в номинации «Риэлтор №1». VSN Realty оказывает услуги консалтинга, экспертизы и продажи жилой недвижимости с 2010 года. Входит в топ-5 компаний рынка новостроек Москвы и Московской области. Агентское направление включает работу с объектами массового и высокобюджетного сегмента. Портфель VSN Realty насчитывает более 1,5 млн кв. м жилья. Компания является партнером девелоперов MR Group, Capital Group, «Интеко» и ГК МИЦ по эксклюзивной и ко-эксклюзивной реализации проектов жилой недвижимости.
Партнером премии стал отель Marula Conservation Park Namibia — второй по величине заповедник в Намибии, расположенный недалеко от международного аэропорта имени Осии Кутако в Виндхуке. Это 55 000 гектаров африканского простора с разнообразным ландшафтом и большим количеством диких животных. Территория заповедника охраняется вооруженной охраной. Здесь вы можете насладиться чувством безопасности, приватности и непревзойденного комфорта, находясь в сердце африканской прерии. На территории заповедника расположился Marula Palace – архитектурное чудо с 74-метровым бассейном. И совсем недавно открылись два новых аутентичных лоджа: Marula Giraffe и Marula Rhino.
Определяя лучшие объекты, компании и персоны, премия «Рекорды Рынка Недвижимости» уже 14 лет является ориентиром для большого количества покупателей недвижимости по всей стране.