7 июня в Москве прошел Оскар рынка недвижимости – церемония награждения ежегодной международной премии Рекорды Рынка Недвижимости 2023. В этом году премии исполнилось 14 лет! Рекорды Рынка Недвижимости – самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости.

7 июняв Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости – церемония награждения ежегодноймеждународной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". В этом году премииисполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" – самая крупная и престижнаяпремия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости.Конкурс"Рекорды Рынка Недвижимости"появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей. За 14 лет существенно расширилась география премии: в этом году в ней приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Церемония награждения, собравшая более 600 гостей – топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с легкой руки гостей получила название московского МИПИМа.В этом году компания «РОТО ФРАНК» стала генеральнымпартнером премии “Рекорды Недвижимости”. На российском рынке бренд Roto представленуже 28 лет. Это предприятие полного цикла по производству фурнитуры для окон идверей с высокими технологиями. Инновационные решения компании объединяют всебе безопасность, энергоэффективность и комфорт, тем самым создают реальные"внутренние ценности". Несмотря на трудности кризисных периодовроссийской экономики Roto Frank построил по-настоящему близкую клиентукомпанию, которая формирует завтрашний рынок оконных и дверных технологийстраны. Философия Roto — качество, возведенное в абсолют.Странадолжна знать своих героев! Представляем победителей премии:ЖК«Русские Сезоны» (СЗ«Экран») – обладатель Grand Prix. Клубный комплекс резиденций находится вшаговой̆ доступности от Кремля. Это всего 90 Резиденций. Одиннадцать особняков комплексасоздают великолепный архитектурный ансамбль. Строгие классические формы фасадовсмягчаются теплотой природного камня, изящным узором балконов и широкими окнамив пол. Трехстороннее панорамное остекление с возможностью сдвинуть окна,распахнув целую стену объятиям теплого летнего вечера, а зимой позволяетлюбоваться мягкими огнями исторического центра Москвы. Из окон открываютсявеликолепные виды на Кремль.Клубный дом «Мюр & Мерилиз» от KR Properties был признан лучшим в номинации«Новостройка Москвы премиум-класса №1». Проект строится в престижномПресненском районе Москвы. В «Мюр & Мерилиз» спроектировано 92 квартиры и 6видовых пентхаусов на 14 и 15 этажах здания. Одна из особенностей квартир –раздвижная оконная система с остеклением от пола до потолка, которая превращаетокно во французский балкон. На втором этаже дома появятся фитнес-зал, детскаязона и общественная гостиная, пространство которой трансформируется в кинозал,коворкинг, переговорную или лаунж-зону для отдыха.«Новостройкой Москвы бизнес-класса №1» был назван комплекс «Трилогия CRYSTAL»концерна «КРОСТ». Трилогия CRYSTAL — это 3 жилых дома с общей архитектурнойконцепцией и ландшафтным ансамблем. Комплекс спроектирован каквертикально-горизонтальный город: вертикальная ось – приватные помещения, вгоризонтальная – общественные пространства, инфраструктура, рабочие места.Стилистика органической архитектуры нашла отражение в сложной геометрии зданий,напоминающей форму природного кристалла. В составе комплекса уже построеннебоскреб на 612 квартир, высотой 47 этажей. Новое строительство состоит издвух 29-этажных жилых корпусов, стоящих на подиуме с торговой галереей,ландшафтным парком и детскими игровыми зонами.Лучшим в номинации «Жилой квартал Москвы №1» стал ЖК«Настоящее» (АО «СЗ«НИИМосстрой»). Новостройка возведена встатусном районе Раменки и включает в себя четыре корпуса с видами на природныйзаказник «Долина реки Сетунь», Ботанический сад МГУ, парк им. 50-летия Октября.Архитектурная концепция разработана бюро СПИЧ, дизайн-проект общественныхпространств – BALKON, концепцию озеленения представил Imperial Garden. Напридомовой территории расположен приватный двор-парк площадью 2 га сботанической коллекцией растений.Клубный дом de luxe класса «Космо 4/22» от ГК «Галс-Девелопмент»признан «Клубным домом Москвы №1». «Космо 4/22», расположенный на первойлинии Космодамианской набережной, состоит из двух корпусов высотой в 6 этажей.В проекте 81 апартамент площадью от 45 до 176 м², включая пентхаусы с потолкамидо 7,6 м и открытыми террасами с видом на Москву-реку и высотку наКотельнической набережной. Фасад исторического особняка начала XX векасохранится и станет частью объекта. Другая особенность проекта — приватный«тайный сквер» с арт-объектами. Архитектурный облик «Космо 4/22» разработалибританское бюро DYER и российская компания МАРКС.номинации «Клубный дом Московской области №1» победил ЖК M_5 (ГК«Садовое Кольцо»). Проект является продолжением легендарного квартала «Молодежный».Застройщик предоставляет клиентам возможность воспользоваться беспроцентнойрассрочкой и программой trade-in. Дом расположен на первой береговой линииМосквы-реки. Преимуществом объекта является строительство среднейобщеобразовательной школы на 1100 мест в непосредственной близости к дому.Кроме учебных классов, в здании расположится медицинский блок, столовая,многофункциональный спортивный зал. Роскошные лобби, приватная территория сландшафтным парком, подземный паркинг, собственная зона отдыха у воды – все этоговорит о заслуженности награды ЖК М_5.Миниполис 8 Клёнов (Девелоперполного цикла «СИТИ21») – строящийся жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районеПодмосковья, в г.о. Красногорске признан«Новостройкой Подмосковья №1». Уютный малоэтажный квартал в стиленеоклассицизма состоит из 4 корпусов, «раскрывающихся» на городской парк.Архитектура сочетает все преимущества современного городского жилья уровнябизнес-класса: камерная застройка, сквозные подъезды, паркинг, современныелифты и большие окна. Инфраструктура включает: благоустроенные дворовыепространства, детский сад на 135 мест, кафе, магазины, аптеки.Жилой комплекс бизнес-класса Voxhall от Группы «Эталон» одержал победу в номинации «Архитектура объекта №1». Voxhall представляет собой группу из трёх террасированных зданий, объединённых общим архитектурно-пространственным решением. Внешний облик комплекса сочетает изысканную классику кирпичных фасадов с панорамным остеклением и инновационными методами отделки. Авторы концепции вдохновлялись архитектурой центральных районов ведущих мировых столиц. Двор комплекса наполнен функциональными площадками на любой вкус и заряжает на новые свершения.Новый жилой комплекс компании «РГ-Девелопмент» – «Петровский парк II» стал победителем в номинации «Гармония Эклектики». Архитектурное решение бюро Syntaxis построено на контрастах: высот, отделочных материалов, цветовых сочетаний. Переменная этажность секций, нестандартные фасадные решения с витражными окнами и асимметричными формами, многообразие отделочных материалов и цветовых решений формируют узнаваемый и свежий силуэт здания. Проектом предусмотрены два больших гранд-лобби, которые можно использовать как многофункциональные пространства. На первых этажах разместятся кафе, магазины и многофункциональная сервисная инфраструктура. Будет и свой детский сад, рассчитанный на 80 малышей.ЖК «СОЮЗ» (Группа Родина) стал «Жилым комплексом с инфраструктурой для жизни и спорта №1». «СОЮЗ» — жилой спортивно-оздоровительный квартал юности и здоровья с рекордным количеством олимпийских видов спорта в рамках одного проекта. Под инфраструктуру отведено 2/3 территории, будет построен ФОК с ледовыми площадками для хоккея и фигурного катания, бассейном, центром единоборств, теннисными кортами, доступными жителям всех возрастов 24/7. На территории квартала откроют ресторан, парк, а также первый в России центр биохакинга — одного из самых трендовых направлений превентивной медицины. Резидентам предлагаются все условия для ежедневной оценки здоровья и поддержания тонуса.Премиальный ЖК River Park Towers Кутузовский от Аеон Девелопмент – победитель в номинации «Семейный объект №1». ЖК создается по новой философии клубной самодостаточности – Family Premium: музыкальной салон, Gentlemen’s club с русским бильярдом, гольф-симулятор, кафе, детский игровой клуб, beauty–club и др. А также lounge-зоны на крышах с беседками-иглу, грилями, джакузи, барной стойкой и зоной для йоги. Закрытая территория проекта будет представлять собой настоящий Двор-Лес.«Северный порт. Береговые кварталы» – пилотный проект компании LEGENDA в Москве, расположенный на первой линии набережной Химкинского водохранилища признан «Лучшим жилым комплексом у воды». Знаковая локация со сложившейся инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, обилием зеленых зон и захватывающими видами на большую воду. LEGENDA преобразует промышленную территорию в удобную среду для жизни. В рамках строительства, компания реализует комбинированную жилую и встроенную коммерческую недвижимость общей площадью 286 тыс. кв. метров, а также построит школу на 425 мест и детский сад на 350 мест. Проект представлен разновысотными зданиями с эксклюзивными планировками от LEGENDA.Среди номинантов премии были представлены самые разные форматы недвижимости. «Квартал небоскрёбов Upside Towers от компании Upside Development победил в номинации: «Квартал небоскрёбов №1». Технологичный квартал строится в динамично развивающемся Бутырском районе, в 3 минутах от метро, в 5 минутах от ТТК. На 6,5 га возводится 5 башен высотой до 200 м, названных в честь главных вершин земли. На благоустроенной территории: зеленые дворы, природный комплекс, прогулочный бульвар, ландшафтный парк 2,5 га с сенсорным садом, многофункциональными игровыми и спортивными площадками. В рамках проекта строится государственная школа и детский сад, разместится более 13 000 кв.м. коммерческой инфраструктуры, более 2000 кв.м. отдано под Upside club – уникальное пространство для общения и развития, включая SKY SPA&Relax, всесезонное барбекю-патио, смотровые площадки на крышах.Гостиничный комплекс «Нескучный сад» (Федеральный девелопер «Неометрия») — комплекс премиум-класса, в котором воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии стал «Лучшим объектом для инвестиций». Проект включает в себя два 10-этажных здания, более 1,7 тысяч номеров, бассейны общей площадью 720 квадратных метров, один из которых круглогодичный и с подогревом, SPA-комплекс, три ресторана различных концепций, детский развивающий центр с профессиональными аниматорами и кинотеатр под открытым небом. Для деловых мероприятий есть конференц-залы с мультимедийным оборудованием, зоны коворкинга и места для работы на свежем воздухе.В номинации «Премьера года премиум-класса №1» лучшим был назван клубный дом D’ORO MILLE от девелопера IQ Estate. Это комплекс премиум-класса в престижном Дорогомилово всего на 150 апартаментов и 6 пентхаусов. Его концепция основана на принципах приватности и эстетической гармонии. В проекте предусмотрен набор гостиничных сервисов 5*, закрытый двор-сад с пластичным ландшафтом от бюро Wowhaus, студия персонального тренинга, ресторан и гастрономический бутик от Александра Затуринского, салон красоты и роскошное лобби с камином и библиотекой.ЖК MYPRIORITY Dubrovka победил в номинации «Премьера года бизнес-класса №1». Объект бизнес-класса от ГК «Гранель» расположен в Южнопортовом районе столицы. MYPRIORITY Dubrovka – это гармоничная жилая среда, удачно вписанная в городскую ткань: удобная локация, продуманные планировки, собственная коммерческая и социальная инфраструктура, дизайнерское лобби, комфортабельный подземный паркинг. Высотные дома формируют приватное пространство с авторским благоустройством и ландшафтным дизайном.Жилой квартал PRIDE (PIONEER) стал «Жилым комплексом премиум-класса №1». PRIDE – семейный жилой квартал премиум-класса в районе Марьина Роща, расположенный в 15 минутах от Цветного бульвара. Он состоит из корпусов переменной этажности от 7 до 22 этажей, высотой потолков от 3 метров и панорамными окнами. Инфраструктура PRIDE включает частную школу, детский сад, а также пешеходный бульвар с площадками для спорта и отдыха. Внутренний двор разделен на тематические зоны. Завершение строительства запланировано на 2025 год.В номинации «Жилой комплекс бизнес-класса №1» победил ЖК homecity (PPF Real Estate Russia). ЖК homecity отличает высокий уровень экологичности, он окружен сразу двумя лесопарками. Он расположен на границе обширного лесопарка и состоит из пяти малоэтажных корпусов, выполненных из экологически чистых материалов. На благоустроенной территории есть современные детские площадки, школа, детский сад, зоны семейного и активного отдыха. Проект находится рядом с метро «Румянцево». Жилой квартал бизнес-класса реализован в рамках флагманского проекта Comcity. Дома сданы в ноябре 2022.ЖК «Цветочные поляны» (ГК МИЦ) признан «Жилым комплексом комфорт-класса №1». ЖК «Цветочные Поляны» – это современный жилой микрорайон с удобной транспортной доступностью, полноценной социальной инфраструктурой, благоустроенными дворами, высоким уровнем безопасности и экологии. Три очереди строительства объединены обширной благоустроенной территорией с собственным лесопарком 5 га и полноценной внутренней инфраструктурой. Здесь уже работает детский сад, ведется строительство муниципальной школы, еще одна школа и два детских сада появятся в следующих очередях.Апарт-комплекс Insider от ГК «РКС Девелопмент» победил в номинации «Апартаменты бизнес-класса №1». Insider строится на первой линии Москвы-реки – на Симоновской набережной, в активно развивающемся Даниловском районе столицы. Готовая отделка всех апартаментов, видовые террасы и панорамные окна на реку и исторический центр города, приватный двор и выход на набережную, отельный сервис для резидентов, развитая внутренняя инфраструктура и подземный паркинг – все это комплекс апартаментов бизнес-класса Insider.В номинации «Выбор покупателя» награду получил ЖК «Ривер Парк Коломенское» (АЕОН и Ферро-Строй). ЖК «Ривер Парк Коломенское» расположен на берегу Москвы-реки, в 5 минутах от музея-заповедника «Коломенское». У каждой квартиры преимущества: виды на воду или уютный двор, панорамное остекление, террасы или французские балконы. «Ривер Парк Коломенское» – единственный столичный проект, в котором от домов до воды всего 20 метров, которые занимает живописная прогулочная набережная длиной 1,5 км. «Ривер Парк Коломенское» – квартал с уже функционирующей богатой инфраструктурой. Здесь открыты магазины, кафе, рестораны и пекарни, школа, детский сад и многое другое.Жилой проект Stories от компании October Group победил в Премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Хит продаж». Stories – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на западе Москвы в районе Раменки на Мосфильмовской улице. Его концепция – дом как путешествие – призвана погрузить жильцов в атмосферу круиза. Чему способствуют современная японская архитектура, уютный двор-патио с детской площадкой и релакс-зоны на эксплуатируемой кровле. Завершить строительство планируется в 2026 году.Флагманский проект AFI Development — культовый небоскреб AFI Tower — одержал победу в премии в номинации «Концепция проекта №1». «AFI Tower — это архитектурная доминанта Свиблово и центр притяжения молодой аудитории, которая оценит функциональные квартиры и community-инфраструктуру в одном здании: ресторан, салон красоты, фитнес и СПА, лаунж-зона, зал для йоги, коворкинг, клаб рум с кинопроектором и библиотека. В атмосферном проекте с яркой архитектурой сочетается идеальный баланс между экологией, транспортной доступностью и сервисами высокого уровня. На территории есть зоны спорта, летний кинотеатр, места для отдыха или встреч с друзьями.ЖК «РУСИЧ-Кантемировский» (Концерн «Русич») стал победителем в номинации «Инфраструктура объекта №1». В проекте более 1 Га благоустроенной территории с ландшафтным дизайном, арт-объектами, детскими площадками, спортивными кластерами, пешеходными бульварами, аллеями и фонтаном. В комплексе широкий выбор квартир: от уютных студий до просторных евро-форматов, видовые квартиры с угловыми окнами, с мастер-спальнями и гардеробными.AZIMUT Park Hotel Plus Residence Sochi 4 (Plus Residence) признан «Объектом 5 звезд*****». Парк-отель отличает уникальное местоположение с особенным микроклиматом, приватная территория с развитой инфраструктурой в самом центре Сочи, панорамные виды из каждого номера — все это преимущества парк-отеля. Plus Residence отличается богатой инфраструктурой, территория парк-отеля как маленький город, где есть все для комфортной жизни: конгресс-холл, коворкинг, рестораны, тренажерных зал и спа-центр, бассейны, лесопарковая зона, спортивная площадка, летний кинотеатр, детская зона и детский клуб.Жилой комплекс «Режиссер» от инвестиционного холдинга AVA Group стал победителем в номинации «Региональный объект №1». ЖК «Режиссер» – два дома комфорт-класса в деловой части Краснодара, который объединил все черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура на первых этажах жилого комплекса даст максимум возможностей жить и работать, не выходя из дома. А соседство с крупными торговыми центрами, детскими садами, школами, спортзалами и парками добавит локации удобства.В номинации «МФK №1» победителем стал Ледовый дворец «Кристалл» (АО «АРЕНА РТ»). Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках – многофункциональный спортивный комплекс, в котором передовые технологии строительства, экологически чистые материалы и стильные интерьеры сочетаются с самым современным оборудованием и инвентарем. Ледовый дворец включает две хоккейные арены для любительских соревнований, SPA-зону с банным комплексом, тренажерный зал, спортивные площадки для игры в бадминтон, пинг-понг и сквош, боксерский ринг, бильярдную, залы для групповых тренировок и занятий танцами, а также салон красоты, магазин спортивного инвентаря, ресторан и фито-бар.МФЗ Эйлер (ГК «Сумма элементов») признан «Бизнес-центром №1». «Эйлер» — расположенное на территории «Большого Сити» 16-этажное многофункциональное здание класса «А» с офисными блоками площадью от 32 до 650 кв.м. с видом на Москву-реку, центр города и «Москва-Сити». В стилобатной части здания разместится инфраструктура: рестораны и магазины, сервисные компании, а также камерный выставочный клуб. «Эйлер» — это премиальная архитектура «вне времени». Строгая и спокойная стилистика, ступенчатая форма здания, просторные террасы позволяют проекту не только не устаревать морально, но и быть одним из ярких примеров «лайнерской» стилистики.«Самолет Плюс» стал победителем в номинации «Открытие года в сфере недвижимости». Это платформа для подбора, покупки, продажи и улучшений квартир на первичном и вторичном рынке, входит в структуру группы "Самолет" – девелопера ТОП-2 в России. Также это — крупнейшая сеть франшиз в сфере недвижимости, представленная в 211 городах и насчитывающая более 600 партнеров. Офисы Самолет Плюс открыты в большинстве регионов России. Офисы объединены мощной технологической платформой, благодаря которой клиенты и партнеры могут в формате одного окна совершать операции с недвижимостью, вплоть до ремонта квартир на вторичном рынке.Третий раз подряд Группа компаний «КрашМаш» одерживает победу в номинации «Компания №1 по демонтажу и реновации». ГК «КрашМаш» является одной из крупнейших компаний на российском рынке демонтажа. Входит в топ-40 крупнейших демонтажных компаний мира. За 17 лет «КРАШМАШ» выполнила работы на сотнях промышленных, военных и гражданских объектах России. Владеет парком специализированной инновационной техники и оборудования, состоящим из более 300 единиц. Производственный штат компании состоит из высококлассных инженеров с многолетним опытом в сфере демонтажа.Концерн «КРОСТ» назван «Строительно-промышленной компанией №1». Развивая научно-промышленную базу, производство стройматериалов будущего и разрабатывая инновационные технологии, «КРОСТ» является крупнейшим государственным генподрядчиком по строительству масштабных проектов и возводит здания и сооружения различного назначения в рекордные сроки. Статус подтвержден участием в таких национальных проектах, как: программа реновации жилого фонда Правительства Москвы, строительство МДКБ «Вороново», парка «Зарядье», детских садов, школ и медицинских учреждений. За последние годы концерн реконструировал и построил более 1000 объектов.Компания «Брусника» признана «Самым ожидаемым девелопером в Москве». №1 в рейтинге Единого ресурса застройщиков по потребительским качествам проектов, первый в России эко-сертификат BREEAM уровня excellent. Инновационно-стимулирующий застройщик страны. Объём текущего строительства — 1,06 млн кв. метров. «Брусника» основана в 2004 году, специализируется на строительстве жилья высокого качества в крупных городах Урала и Сибири, Москве и Московской области и комплексном развитии городских территорий.VSN Realty стал победитель в номинации «Риэлтор №1». VSN Realty оказывает услуги консалтинга, экспертизы и продажи жилой недвижимости с 2010 года. Входит в топ-5 компаний рынка новостроек Москвы и Московской области. Агентское направление включает работу с объектами массового и высокобюджетного сегмента. Портфель VSN Realty насчитывает более 1,5 млн кв. м жилья. Компания является партнером девелоперов MR Group, Capital Group, «Интеко» и ГК МИЦ по эксклюзивной и ко-эксклюзивной реализации проектов жилой недвижимости.Партнером премии стал отель Marula Conservation Park Namibia — второй по величине заповедник в Намибии, расположенный недалеко от международного аэропорта имени Осии Кутако в Виндхуке. Это 55 000 гектаров африканского простора с разнообразным ландшафтом и большим количеством диких животных. Территория заповедника охраняется вооруженной охраной. Здесь вы можете насладиться чувством безопасности, приватности и непревзойденного комфорта, находясь в сердце африканской прерии. На территории заповедника расположился Marula Palace – архитектурное чудо с 74-метровым бассейном. И совсем недавно открылись два новых аутентичных лоджа: Marula Giraffe и Marula Rhino.Определяя лучшие объекты, компании и персоны, премия «Рекорды Рынка Недвижимости» уже 14 лет является ориентиром для большого количества покупателей недвижимости по всей стране.