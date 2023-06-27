Об этом на своей странице рассказал общественник Павел Кутузов.

Мэрия Владимира запретила строить. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественник Павел Кутузов.«Сегодня Дмитрий Наумов провёл совещание по вопросу, который волнует жителей микрорайона Юрьевец. Он касался возведения завода в Мосино. Я обращался в адрес администрации, обозначая позицию большинства горожан - производство надо переносить на более подходящую площадку», - сообщил активист.Итогом совещания стала хорошая новость - завод рядом с Мосино строить не будут.Напомним, что ранее глава Владимира лично встречался с владимирцами и подчеркнул, что власти