Ольга Бузова, судя по всему, готова сделать первый шаг к примирению с Анной?

Ольга Бузова, судя по всему, готова сделать первый шаг к примирению с Анной?Вот уже несколько лет Ольга Бузова и ее сестра Анна находятся в ссоре. Тем не менее, время от времени они пересекаются и даже поздравляют друг друга с праздниками, хотя общественность чувствует, что общение натянуто и происходит лишь ради галочки.Что же до причин такого поведения: многие уверены, что Ольга обижена на Анну из-за того, что после ее громкого развода брюнетка продолжила общение как с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, так и встречалась с его новой супругой Анастасии Костенко.Тем не менее, Ольга Бузова поздравила сестру с днем рождения, ведь ее "лапочке" исполнилось 35 лет. Для своего личного блога блондинка сделала подборку совместных снимков, которую сопроводила трогательной, но ее взгляд, подписью."Моя кровиночка. Будь счастлива и любима", – расплылась Бузова в теплых словах.Однако подписчики телеведущий ее жест не оценили: попытались улучить ее в лиемерии. Якобы будь сестра действительно важно для нее, совместные снимки появлялись бы не чаще одного раза в год. Другие же подметили, что в подборке совершенно нет свежих фото, что свидетельствует о том, что никакого примирения так и не было. Кроме того, нашлись и те, кто раскритиковал Ольгу Бузову за то, что та выбрала некрасивые снимки сестры."Была бы ты такая хорошая, как всем тут описываешь, было бы кому-то нужна", – задела Ольгу Бузову одна из ее подписчиц.