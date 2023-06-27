Телеведущий рассказал, что пока не может встретиться с дочерью и внучкой.

Телеведущий рассказал, что пока не может встретиться с дочерью и внучкой.Немногие люди могут похвастаться большой семьей. Однако у знаменитого журналиста Дмитрия Диброва таких проблем нет. В свои 63 года экс-ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" – не только отец пятерых детей, но и счастливый дедушка. Пока еще единственную внучку, Мию, шоумену подарила дочь от второго брака Лада. Дибров не чает в наследницах души, но не может видеться с ними так часто, как ему бы хотелось.Известно, что 33-летняя дочь телеведущего уже давно перебралась в Париж. Разумеется, там же вместе с девушкой живет и ее ребенок. Внучка журналиста появилась на свет четыре года назад, но сегодня знаменитый дедушка видит ее лишь на фотографиях. Дмитрий Дибров признается, что ему давно не удавалось встретиться с наследницами, ведь попасть в Париж в последнее время не так уж просто."Сейчас в Париж особо не налетаешься, сами знаете. Поэтому мы уже давно не виделись", – рассказал Дибров.Несмотря на то, что шоумен горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой, покидать страну он не спешит. Телеведущий опасается, что некоторые могут расценить его временный отъезд из России неправильно. Не секрет, что в последнее время многие знаменитости сталкиваются с критикой из-за поездок за границу. Поэтому пока Диброву остается наблюдать за взрослением внучки на расстоянии. По словам журналиста, в малышке уже прослеживаются его черты.