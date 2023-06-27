На Владимирскую область надвигается активный циклон. Гидрометцентр России информирует, что с...

На Владимирскую область надвигается активный циклон.Гидрометцентр России информирует, что с запада на центральные области Европейской части перемещается активный циклон. До Владимирской области он доберётся уже к утру 29-го июня.Под влиянием циклона в нашем регионе во второй половине недели погода изменится на дождливую и прохладную.Правда, завтра — 28 июня 2023 года будет тепло и без осадков. Во Владимире днём воздух прогреется до +23°C , а в регионе (например, в городах - Камешково и Гороховце) до +25°C.К вечеру ожидается понижение температуры до +17°C.Прогнозируемое давление — 745 мм рт. ст. Ветер 3 метра в секунду, юго-восточный. Спокойное магнитное поле.В ночь с 28-го на 29-е июня в регионе ожидаются дожди.Народный прогноз погоды на 28 июня 2023 года:«Частые туманы – к осадкам», «Кузнечики громче обычного стрекочут – к дождю», «Если на небе появились перистые облака, то в ближайшие два дня ждите ливни», «Желтый цвет облаков на закате к дождю».Фото: pxfuel.com