Народные приметы: 28 июня. Что нужно обязательно сделать рано утром в день Фита и Амоса. 28 июня...

Народные приметы: 28 июня. Что нужно обязательно сделать рано утром в день Фита и Амоса.28 июня 2023 года проходит народный праздник День Фита и церковный день памяти пророка Амоса. По народным приметам, к этому дню созревает овес. Православная церковь вспоминает пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и мученицу Кирскентию.Святой Вит является мучеником раннего христианства. Пострадал во время гонения на христиан римских императоров Диоклетиана и Максимиана.Что можно делать в День Фита?28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав. Правда, делать это нужно рано утром. Из них следовало готовить целительные отвары как для человека.Сегодня следовало уделить побольше внимания близким людям. В особенности, детям и старикам. Предки верили: за любую оказанную кому-то помощь сегодня воздастся сполна.Если не попросить у Фита защиты для животных сегодня — можно вскоре их потерять.Что нельзя делать в День Фита?Нельзя ругаться, скандалить, вступать в конфликт, повышать на кого-то голос.Не рекомендуется остатки завтрака, обеда и ужина просто выбрасывать. Лучше раздать это домашним или диким животным, скормить птицам.Нельзя в день святого Вита ходить к реке, лугу или в лес, поскольку в этот день нечистая сила может к себе унести. Особенно активны русалки, которые заводят человека на самую глубину.Народные приметы на 28 июня 2023 годаДождь — к плохому урожаю.Цветы ноготков закрылись днём, фиалка сгибает стебелёк — перед дождём.Кузнечики стрекочут больше и громче обычного — к осадкам.Поросята развизжались — к непогоде.Коровы и овцы спешат домой, прячутся под укрытием — грозу предчувствуют.Овцы дерутся и прыгают — к сырой погоде.Перистые облака плывут с запада — к затяжной непогоде.Фото pxfuel.com