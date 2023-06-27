Народные приметы: 28 июня. Что нужно обязательно сделать рано утром в день Фита и Амоса.
28 июня...
Народные приметы: 28 июня. Что нужно обязательно сделать рано утром в день Фита и Амоса.
28 июня 2023 года проходит народный праздник День Фита и церковный день памяти пророка Амоса. По народным приметам, к этому дню созревает овес. Православная церковь вспоминает пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и мученицу Кирскентию.
Святой Вит является мучеником раннего христианства. Пострадал во время гонения на христиан римских императоров Диоклетиана и Максимиана.
Что можно делать в День Фита?
28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав. Правда, делать это нужно рано утром. Из них следовало готовить целительные отвары как для человека.
Сегодня следовало уделить побольше внимания близким людям. В особенности, детям и старикам. Предки верили: за любую оказанную кому-то помощь сегодня воздастся сполна.
Если не попросить у Фита защиты для животных сегодня — можно вскоре их потерять.
Что нельзя делать в День Фита?
Нельзя ругаться, скандалить, вступать в конфликт, повышать на кого-то голос.
Не рекомендуется остатки завтрака, обеда и ужина просто выбрасывать. Лучше раздать это домашним или диким животным, скормить птицам.
Нельзя в день святого Вита ходить к реке, лугу или в лес, поскольку в этот день нечистая сила может к себе унести. Особенно активны русалки, которые заводят человека на самую глубину.
Народные приметы на 28 июня 2023 года
Дождь — к плохому урожаю.
Цветы ноготков закрылись днём, фиалка сгибает стебелёк — перед дождём.
Кузнечики стрекочут больше и громче обычного — к осадкам.
Поросята развизжались — к непогоде.
Коровы и овцы спешат домой, прячутся под укрытием — грозу предчувствуют.
Овцы дерутся и прыгают — к сырой погоде.
Перистые облака плывут с запада — к затяжной непогоде.
Фото pxfuel.com