Режиссер рассказал как сделать российский кинематограф конкурентноспособным.

Режиссер рассказал как сделать российский кинематограф конкурентноспособным.Знаменитый российский кинорежиссер и глава Союза кинематографистов РФ, Никита Михалков, недавно выступил с оценкой состояния отечественного кино. , в своем выступлении он подчеркнул, что русская культура базируется на русской литературе, которая всегда требует поиска глубокого смысла.Михалков заявил, что российское кино должно перестать стремиться быть похожим на зарубежные производства, такие как Голливуд. Вместо этого, он считает, что у россиян должен быть больший доступ к фильмам, которые показывают их самих. Михалков отметил, что на сегодняшний день мы видим избыток картин о жизни знаменитостей, живущих в больших городах и мегаполисах, и мало фильмов, показывающих реальную жизнь обычных россиян. Режиссер считает, что предстоит проделать колоссальную работу, чтобы наши фильмы стали также популярны как и голливудские.Михалков смог получить известность благодаря своим кинокартинам, которые выиграли несколько престижных кинопремий, в том числе Оскар за лучший иностранный фильм "Утомленные солнцем" в 1995 году.