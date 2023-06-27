К покупке недвижимости по доверенности нужно относиться особенно внимательно.

К покупке недвижимости по доверенности нужно относиться особенно внимательно.Цены на недвижимость постепенно начали приходить в норму, однако на рынке возникли новые тренды. Например, резко увеличилось число граждан, продающих свои дома или квартиры по доверенности. В связи с этим у потенциальных покупателей возросли риски.Чтобы минимизировать их, клиентам необходимо перед покупкой жилья задать несколько важных вопросов. О чем нужно узнать в обязательном порядке при оформлении сделки в 2023 году, рассказали риелторы.В первую очередь необходимо поинтересоваться, находится ли продавец в России и готов ли приехать на сделку. Это нужно для того, чтобы в последний момент он не заявил о неготовности лично присутствовать при продажи недвижимости.Если же покупатель согласен на сделку по доверенности, тогда документ необходимо тщательно проверить. В частности, необходимо внимательно отнестись к пунктам об оплате.Далее следует узнать о готовности продавца раскрыть свои данные в ЕГРН. Кроме того, в 2023 году не лишним будет уточнить детали, связанные с воинской обязанностью владельца жилья.Дело в том, что из-за новых ограничений у уклонистов могут возникнуть трудности при заключении сделки или получением кредита на недвижимость. Также нужно уточнить, зарегистрировали ли собственник права на недвижимость.К сожалению, практика затягивания регистрации имеет место быть, поэтому в Московской области даже решили стимулировать владельцев жилья вовремя оформлять документы, уточняет интернет-издание "".