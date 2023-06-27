Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск функции Stories в мессенджере. По его словам, пользователи давно просили добавить такую функцию. Stories в Telegram в ходе закрытого тестирования оценили даже критики функции в команде мессенджера, рассказал миллиардер.

Основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров объявил о запуске функции Stories для всех пользователей мессенджера с начала июля. По его словам, сейчас завершается тестирование Stories в формате Telegram — его результаты убедили даже скептиков в команде мессенджера.В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны с историями, — рассказал Дуров в своем Telegram-канале. Он добавил, что команда мессенджера изначально была против Stories, поскольку они уже есть повсюду.Основатель Telegram сообщил, что команда мессенджера прислушалась к пользователям и внедрила собственные инновации в существующий формат. Истории находятся на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля. Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас, — написал миллиардер.В целом после наших внутренних тестов историй даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию, — отметил создатель сервиса по обмену сообщениями. Он перечислил достоинства нового формата в мессенджере:- конфиденциальность (возможность выбора, кто может просматривать каждую из историй);- компактный пользовательский интерфейс (раздел в верхней части списка чатов);- гибкость (возможность скрыть истории, опубликованные другими, в разделе Контакты);- подписи (в Stories можно будет добавлять текст и ссылки и отмечать других людей);- поддержка двойной камеры (как и в видеосообщениях Telegram, снимать и публиковать можно будет фотографии и видео, снятые передней и задней камерами смартфона одновременно);- необязательная эфемерность (пользователь сможет выбрать, когда истечет срок действия истории (6, 12, 24 или 48 часов) или постоянно отображать их).По словам Дурова от нового формата в Telegram выиграют как пользователи, так и каналы. Первые смогут сделать свои профили Telegram более информативными и красочными и узнать больше о пользователях, с которыми общаются. Каналы выиграют от увеличения аудитории и подписчиков: репосты сообщений из каналов в Stories расширят и упростят возможности сделать контент вирусным в Telegram.