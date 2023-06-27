Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло 26 июня около пяти вечера, на 271 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” Водитель фуры марки “Скания” потерял управление и съехал в кювет. Грузовая

Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло 26 июня около пяти вечера, на 271 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” Водитель фуры марки “Скания” потерял управление и съехал в кювет. Грузовая машина опрокинулась на бок. К счастью, никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/overhearauto33