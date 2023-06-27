По факту падения подростка с заброшенного здания во Владимире начал проверку Следственный...

По факту падения подростка с заброшенного здания во Владимире начал проверку Следственный комитет.Мы уже сообщали, по предварительным данным, накануне группа несовершеннолетних зашла на территорию, где находятся заброшенные объекты специального назначения. На третьем этаже здания, 13-летний подросток встал на внешний выступ одного из оконных проемов и, не удержавшись, упал вниз на бетонную плиту. С тяжелыми травмами ребенок он госпитализирован в реанимацию «Областной детской клинической больницы».Следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Которая, после установления всех обстоятельств произошедшего, даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания и ограничение свободного доступа к объекту, представляющему угрозу для жизни и здоровья, сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.