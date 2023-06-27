Он нашел горящий пакет во время прогулки в лесополосе.

Он нашел горящий пакет во время прогулки в лесополосе.Жуткое происшествие случилось недалеко от городаСертолово в Ленинградской области. Как уточняют , все произошло, когда один из местных жителей гулял со своим псом в лесу поблизости от дома. Во время прогулки 38-летний мужчина наткнулся на тлеющий пакет из полиэтилена.Чтобы огонь не распространился на траву и деревья, хозяин собаки решил потушить горящий мешок. В тот момент из пакета выкатилась обожженная голова, пишет . Сообщается, что там же находились и другие части тела.Останки человека направили на экспертизу в местную больницу для установления причины смерти и личности погибшего.