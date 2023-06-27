Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая увидела, как известная певица высказалась в ее защиту.

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая увидела, как известная певица высказалась в ее защиту.Этой весной по Сети распространились мемы о кулинарных способностях ведущей шоу "Едим дома" Юлии Высоцкой. Пересмотрев старые выпуски передачи, зрители удивились, что блюда, приготовленные артисткой, выглядели весьма непрезентабельными. Так народ усомнился в умении актрисы готовить. За кулинарные провалы ее даже начали высмеивать.Уже многие знаменитости высказались в защиту Высоцкой: и журналистка Ксения Собчак, и телеведущая Ксения Бородина, и шоумен Павел Воля. Позже теплые слова о Юлии произнесла певица Мария Зайцева. Она призналась, что именно ведущая шоу "Едим дома" вдохновила ее на готовку различных блюд: например, вишневого пирога. "Я хочу ей сказать большое спасибо", – поблагодарила бывшая участница дуэта "#2Маши" в видео, недавно опубликованном в популярной соцсети.Высоцкая отреагировала на слова благодарности, сделав репост публикации Зайцевой. Так 49-летняя артистка дала понять, что ей весьма лестно это слышать.Многих удивляет то, что фактически Юлия Высоцкая хранит молчание и не высказывается по поводу непрекращающихся мемов. Мол, можно было бы из такого внимания публики извлечь пользу. Но актриса лишь из-за реакции народа на ее кулинарные провалы.