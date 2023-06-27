Звезда комедийного телесериала 33 квадратных метра рассказала о жизни в Испании и поделилась планами.

Звезда комедийного телесериала "33 квадратных метра" рассказала о жизни в Испании и поделилась планами.В прошлом году Татьяна Лазарева*, как и некоторые другие знаменитости, приняла решение покинуть Россию. После переезда за границу актриса обосновалась в Испании, где уже несколько лет имеет собственную двухэтажную виллу. Казалось бы, что еще нужно для полного счастья? Однако жизнь в чужой стране, как выяснилось, звезде не мила.Несмотря на то, что прошло уже немало времени, Лазарева* до сих пор не может привыкнуть к своему новому дому. Знаменитость очень плохо владеет испанским языком и отдает себе отчет, что найти в чужой стране работу ей точно не удастся. Из-за этого артистку не покидает ощущение, будто она приехала в Испанию лишь на время."Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу, пока Антонина (дочь актрисы. – Прим. ред.), видимо, закончит вуз, и поеду обратно в Москву", – заявила о намерении вернуться в Россию Татьяна Лазарева*.При этом у актрисы, если верить ее словам, нет чувства тоски по родине. Телеведущая призналась, что старается жить сегодняшним днем, а не зацикливаться на воспоминаниях о прошлом и мечтах о будущем. Однако у Лазаревой* нет сомнений, что через какое-то время она снова вернется к своей привычной жизни в Москве.* – признана иноагентом по решению Минюста РФ.