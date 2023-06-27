Появились подробности падения из окна 13-летнего мальчика во Владимире. ЧП в областном центре....

Появились подробности падения из окна 13-летнего мальчика во Владимире.ЧП в областном центре. Тринадцатилетний подросток попал в реанимацию, после падения из окна заброшенной казармы в бывшем расположении танкового полка.Накануне группа ребят проникла на территорию части, они поднялись на третий этаж одного из зданий. Мальчик встал в оконный проём, не удержался и упал, ударившись о бетонную плиту. Подросток в очень тяжелом состоянии был доставлен в Областную детскую клиническую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Региональное управление Следкома и прокуратора города Владимира проводят проверки.Танковый полк был выведен отсюда в 2015-ом году. С тех пор территория заброшена. В начале этого года участок арендовала строительная компания, которая намерена возвести здесь жилые дома. Бывшую часть окружает забор, но проникнуть на её территорию не составляет труда.