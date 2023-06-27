Анастасия Волочкова хочет защитить своих последователей от прозябания в нищете.

Анастасия Волочкова хочет защитить своих последователей от прозябания в нищете.Столкнувшись с несправедливостью в своей жизни, Анастасия Волочкова решила эту самую справедливость отстаивать в окружающем ее мире. Это, нельзя не отметить, сильно удивило общественность, ведь ранее Анастасия Волочкова с большой охотой обсуждала лишь темы, связанные с отношениями.Поводом для того, чтобы изменить вектор поведения, стала неприятная ситуация, с которой столкнулись танцоры Большого театра. Как стало известно Анастасии, пенсия, которые получают сотрудники театра после завершения своей карьеры, попадает к ним в руки лишь спустя пять лет после увольнения из театра.И, поскольку сама Анастасия Волочкова уже давно в ссоре с руководством ГАБТ из-за того, что лишилась, по вине ошибки, трудового стажа и части пенсии, она публично встала на защиту артистов Большого театра."Я смелый человек. Считаю необходимым придать огласке эту ситуацию. Я даже готова возглавить движение артистов балета", – твердо заявила Анастасия.Добавила Анастасия Волочкова и то, что многие из тех артистов, что были причастны к написанию того самого сообщения, боятся, на ее взгляд, называть свои имена, так как боятся увольнения.Напоследок балерина поделилась планами по решению этой проблемы. Она предлагает составить коллективное письмо и обратиться с ним в Госдуму. В ходе организованной встречи чиновников и артистов балета, среди которых будет и Анастасия Волочкова, рабочей группе наверняка удастся прийти к консенсусу и усовершенствовать закон о пенсиях для артистов.