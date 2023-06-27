После событий 24 февраля прошлого года многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

После событий 24 февраля прошлого года многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.Жаркий климат Земли Обетованной не подходит страдающей заболеваниями сердечно-сосудистыми заболеваниями Алле Пугачевой. Поэтому из средиземноморского пекла она решила перебраться в прохладную Балтику."Алла Борисовна, насколько я знаю от общих знакомых, уже в начале июля приедет в любимую Юрмалу, – рассказала актриса и певица Алена Кравец. – Там она много лет летом снимает виллу, и этот год не станет исключением. Как говорят, певица в качестве гостьи появится в концертном зале "Дзинтари", где ее подруга Лайма Вайкуле после долгого перерыва (его отменяли в 2020, 2021 и 2023 годах. – Прим. ред.), связанного то с ковидом, то с политической ситуацией, с 26 по 30 июля снова проведет свой авторский фестиваль".В "Лайма. Рандеву. Юрмала" в этом году участвуют преимущественно те, кто "отъехал" и истово критикует сегодня Россию – Верка Сердючка, Мария Максакова, Вера Брежнева, Андрей Макаревич. "Зная симпатии Аллы Борисовны, легко предположить, что она будет хлопать им в зале и кричать "браво!" – считает Кравец. – Странно, что ее мужа-иноагента не позвали – Максим Галкин органично бы смотрелся в роли ведущего этой новоэмигрантской тусовки".