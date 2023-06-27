Карта охватывает кампус и местность вокруг вуза.

В Юридическом институте Владимирского государственного университета имени Столетовых создали карту для слепых студентов.Уникальная карта была создана автономной некоммерческой организацией «АКМЕ» совместно с Ресурсным учебно-методическим центром инклюзивного образования ВлГУ. Средства на создание были выделены региональным правительством.По словам руководителя РУМЦ Галины Мизелевой, в университете обучается более 150 студентов с различными инвалидностями, в том числе 13 - незрячие, поэтому важно создать для них комфортные условия.Для студентов были разработаны рельефные карты и их описание.