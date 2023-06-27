Всего запланировано 11 рейсов.

С 5 июля из Нижнего в Муром запустят регулярные и экскурсионные рейсы «Валдаев 45Р». Об этом рассказали в пресс-службе «Водолёта».Во время следования в Муром и обратно судно будет заходить в Павлово. В июле запланировано 7 регулярных рейсов. До Мурома «Валдай» доедет за четыре часа. Общее время поездки составит 12,5 часов.Экскурсионные рейсы будут ходить без остановок. Компания организует развлекательную программу: костюмированную встречу на причале, экскурсии в мужской Спасо-Преображенсий монастырь, женский Свято-Троицкий монастырь, музей и в село Карачарово, где родился Илья Муромец. В июле состоится четыре экскурсии. Цена такой поездки - 3700 рублей.График курсирования доступен по .