Самовольные подключения к электросети во Владимирской области увеличивают риск пожаров в...
Самовольные подключения к электросети во Владимирской области увеличивают риск пожаров в жару.
Неисправное электрооборудование и электросеть с начала 2023 года стали причиной более 320 пожаров в регионе. По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, это почти 20 % от общего числа возгораний.
Самовольные подключения увеличивают риск подобных пожаров, особенно в жаркую погоду, когда нагрузка на электросети возрастает. Как правило, самовольные подключения выполняются кустарно и могут привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Серьёзный ущерб нарушители наносят соседям, которые исправно платят за электроэнергию: снижается качество электроснабжения, скачет напряжение, выходит из строя бытовая техника.
Самовольные подключения к электросетям являются правонарушением. В частности, физлицам по статье 7.19 КоАП РФ грозит административное наказание - штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии по телефону горячей линии «Энергосбыт Волга» 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
.
«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через онлайн-сервисы компании:
мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;
личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 6:00 до 23:00;
виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.
Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.
Фото: https://www.pxfuel.com