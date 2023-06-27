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<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2023-samovolnye-podklyucheniya-k-elektroseti-vo-vladimirskoj-oblasti-uvelichivayut-risk-pozharov-v-zharu.html" target="_blank">Самовольные подключения к электросети во Владимирской области увеличивают риск пожаров в жару</a> - Самовольные подключения к электросети во Владимирской области увеличивают риск пожаров в...