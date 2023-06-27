Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах прошли в городе Химки. Наши спортсмены показали отличные результаты. В дисциплине

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах прошли в городе Химки. Наши спортсмены показали отличные результаты. В дисциплине «велокросс-спринт» чемпионата второе место среди мужчин занял Антон Фолифоров, а среди женщин – Ольга Шипилова-Виноградова. В дисциплине «велокросс-эстафета» победу одержали многократные чемпионки мира – Ольга Шипилова-Виноградова и Светлана Фолифорова. Бронзовые медали среди мужчин