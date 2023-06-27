В новой должности топ-менеджер будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса банка и укрепление его позиций на региональном рынке.

Управляющим ВТБ во Владимирской области назначен Сергей Озерянский. В новой должности топ-менеджер будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса банка и укрепление его позиций на региональном рынке.Сергей Озерянский окончил Владимирский государственный университет им. Столетовых по специальности «инженер-экономист». Завершил программу повышения квалификации в Нижегородском региональном институте управления и экономики по направлению «Антикризисное управление». В банковской сфере работает 25 лет, более 20 из которых - на руководящих должностях. С 2018 года возглавлял региональное подразделение «Московского индустриального банка» во Владимире.«Владимирская область – активно развивающийся регион ЦФО, где сегодня сосредоточено большое число многопрофильных производств и экономически активного населения. Поэтому мы видим здесь значительный потенциал для развития корпоративного и розничного кредитования и, как следствие, достойных финансовых результатов. Новому управляющему предстоит не только нарастить здесь долю банка на рынке, но и повысить лояльность клиентов за счет улучшения клиентского сервиса и развитой сети», – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Сергей Нечаев.«Одной из основных задач ВТБ в регионе является усиление позиций банка и привлечение новых клиентов всех сегментов. Особое внимание нашей команды будет направлено на цифровизацию бизнес-процессов, повышение качества обслуживания клиентов, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. Приоритетом остается социальная поддержка населения, в первую очередь семей с детьми и людей старшего поколения в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», - отметил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.Сеть отделений ВТБ во Владимирской области представлена 9 точками продаж. По итогам первого квартала 2023 г. совокупный кредитный портфель регионального подразделения составил 33,25 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц превысил 52,6 млрд рублей.