Актер высказался о якобы незавидной судьбе коллеги, которая работает под руководством Марка Варшавера.

Актер высказался о якобы незавидной судьбе коллеги, которая работает под руководством Марка Варшавера.Имя Станислава Садальского уже давно стало синонимом скандала. Народный артист часто позволяет себе резкие высказывания в адрес других знаменитостей и регулярно выясняет с кем-нибудь отношения. На этот раз от звезды в очередной раз досталось директору "Ленкома" Марку Варшаверу.Затянувшийся конфликт Садальского и Варшавера, начало которого с трудом возможно вспомнить, не утихает. Несколько месяцев назад их конфликт едва не дошел до суда, но все обошлось. Теперь же, когда все поутихло, актер вновь нашел, за что зацепиться. Недавно он обвинил директора театра в том, что якобы из-за него "Ленком" покинула Мария Миронова. Варшавер эти слухи опроверг, но Садальский и не подумал отступить.Накануне в своем телеграм-канале актер снова выступил против своего недруга. Станислав Садальский напомнил, что когда из жизни ушла Инна Чурикова, директор "Ленкома" решил отдать ее роли Татьяне Васильевой. Тогда этот шаг вызвал у артиста много вопросов, ведь он был убежден, что эти актрисы не могут заменять друг друга.Сейчас же Садальский еще больше недоумевает, зачем же Варшаверу вообще понадобилось приглашать артистку на свою сцену. Актер возмутился, что к концу первого месяца лета в "Ленкоме" должна была состояться премьера постановки с участием Татьяны Васильевой, но зрители до сих пор так и не смогли насладиться ее актерской игрой."В конце июня сего года должна состоятся премьера с Татьяной Васильевой – и где она?! Артистка народная сидит без работы в Ленкоме, не уходит, верит старенькому Варшаверу..." – рассказал о непростом положении коллеги Станислав Садальский.