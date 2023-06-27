Недавно медики из Красной Горбатки Селивановского района официально обратились к министру облздрава.

Недавно медики из Красной Горбатки Селивановского района официально обратились к министру облздрава.Коллектив районного отделения скорой медицинской помощи просили Артёма Осипова не допустить сокращения числа бригад с двух до одной. По мнению медработников, к этому приведёт реорганизация, которую проводят по приказу регионального минздрава и указанию федерального центра.Пострадают пациенты?Отделение СМП районной больницы в Красной Горбатке планируют присоединить к Муромской станции скорой помощи. Медики утверждают, что при этом Селивановский район практически потеряет отделение скорой помощи и его работников.«В результате присоединения отделение может превратиться в пост скорой помощи, на линии будет работать одна бригада (её состав – три человека, сейчас работают две бригады и четыре дис­петчера), вследствие чего увеличится время ожидания приезда бригады скорой помощи, что усложняет получение быстрой и качественной медицинской помощи населением нашего района. Правительство РФ требует обеспечить максимальную доступность медицинской помощи населению, для чего организуют мобильные ФАПы (даже на 93 человека в с. Ильинское).Из-за реорганизации пострадает население (постоянные жители) численностью 17343 человека и гости района (дачники).Сотрудники – фельдшеры и водители, проживающие в Селивановском районе, –должны будут поменять место работы и каждую смену ездить на работу за 60 км в Муром. Фельдшеры и водители вынуждены будут искать другую работу, но Владимирская область нуждается в медицинских кадрах, и действует программа материальной поддержки и привлечения фельдшеров из других регионов», – заявили в письме сотрудники отделения СМП Селивановской районной больницы.Медики указали, что радиус удалённости населённых пунк­тов от райцентра — 55 км, поэтому для работы в Селивановском районе необходимо как минимум две бригады скорой медицинской помощи. Они просили министра организовать на территории района подразделение СМП, сохранив рабочие места.Что за перемены?Какая инициатива реорганизации так обеспокоила медиков из Красной Горбатки? В региональном мин­здраве пояснили, что решение о централизации работы скорой медицинской помощи (СМП) в регионах приняли на федеральном уровне.По замыслам властей, «создание укрупнённой модели СМП в регионах – неотъемлемая часть развития трёхуровневой модели организации оказания медицинской помощи, когда пациенты должны быть незамедлительно направлены в межрайонные центры специализированных видов медицинской помощи (например, в сосудистые и травматологические центры)».Что будет?Министерство здравоохранения области в ответ на обращение официально сообщило, что при централизации работы скорой медицинской помощи в Селивановской ЦРБ количество бригад не сократят, а фельдшерам не придётся ездить на работу в Муром: «В Селивановском районе число дежурных бригад скорой медицинской помощи согласно действующим нормативам не может быть менее двух. В Красной Горбатке по организационному расписанию будет действовать подстанция СМПг. Мурома. Рабочим местом сотрудников подстанции останется пгт Красная Горбатка. Иных решений Минздрав области никогда не рассматривал».Министр здравоохранения Владимирской области Артём Осипов:– Процесс трансформации СМП в регионе проходит в плановом порядке, и коллективы, которые участвуют в этом процессе, относятся к этому с пониманием, спокойно меняют юридический адрес своей рабочей прописки. В частности, уже весь коллектив Суздальской районной больницы отделения СМП прикрепили к станции СМП Владимира, сейчас такие процессы начинаются в Селиванове, Киржаче, Кольчугине.Сокращение численности бригад в масштабах области не запланировано и невозможно, потому что есть нормативные документы, определяющие количество бригад.