Смотрите Вести в 9 утра: как певцу обрасти свой настоящий голос? Медвуз. Наш! - День открытых...

Смотрите "Вести" в 9 утра: как певцу обрасти свой настоящий голос?Медвуз. Наш!- День открытых дверей для первых студентов-медиков состоялся во Владимире. По каким направлениям они будут учиться?Движение без барьеров.- Путеводитель для незрячих от кандидата философских наук. Из чего он состоит, и как помогает людям с ограниченными возможностями?Голос на "прокачке"- Интенсив для певцов от экспертов шоу Ну-ка все вместе. Как даже из вокальных распевок можно сделать шоу?