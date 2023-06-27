Приступивший к физическим упражнениям Роман Костомаров делает каждое движение через боль.

Приступивший к физическим упражнениям Роман Костомаров делает каждое движение через боль.Слезы гордости за упорство Романа Костомарова появились, должно быть, вчера на глазах всех россиян. В своем личном блоге спортсмен опубликовал видеоролик, на котором, надев протезы, мчится на велотренажере.Вчера реабилитацию фигуриста уже его бывшая коллега Татьяна Навка. Теперь же с прессой пообщался иной источник, который пожелал сохранить анонимность.Собеседник журналистов, сообщает со ссылкой на первоисточник, раскрыл, что тренировки Романа Костомарова хоть и регулярны, но не продолжительны. Спортсмен проводит в зале не более часа в день. Все из-за боли, испытываемой Костомаровым во время тренировок."Это достаточно больно, для привыкания нужно время", – подчеркнул источник.Как уже сообщалось в Сети, врачи уверены, что Роману Костомарову потребуется до четырех месяцев для того, чтобы сродниться с протезами ног и не испытывать таких же сильных неприятных ощущений, как сейчас.Что же до протезов рук – о сроках проведения операции хирурги пока не говорят. Быть может, хотят сначала дать Роману Костомарову полностью привыкнуть к ножным протезам.