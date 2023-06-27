В Суздале стартовала Международная творческая школа “Новые имена”. Этим летом на её базе пройдут две смены с 23 июня по 22 июля. В первой смене примут участие 195 детей из 24 регионов страны.

В Суздале стартовала Международная творческая школа “Новые имена”. Этим летом на её базе пройдут две смены с 23 июня по 22 июля. В первой смене примут участие 195 детей из 24 регионов страны. Также в Суздаль приехали ребята из из Узбекистана и Беларуси. Впереди – увлекательная учебная программа: индивидуальные мастер-классы по специальности, занятия по камерному