Следствие пытается установить, что стало причиной решения вдовы Энди Картрайта расчленить его тело после смерти.

Следствие пытается установить, что стало причиной решения вдовы Энди Картрайта расчленить его тело после смерти.В 2020 году в Санкт-Петербурге умер российский рэпер Энди Картрайт. Причины смерти пытаются установить до сих пор. Смольнинский районный суд назначил проведение четвертой судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти российского рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, вдова музыканта вколола ему инсулин, после чего он впал в кому и скончался.После этого вдова Картрайта почему-то решила расчленить тело рэпера. Сама она уверяла, что рэпер умер от передозировки наркотиками, и она пыталась скрыть это от поклонников и сохранить его честь после смерти. Что на самом деле стало мотивом такого действия, теперь пытается установить следствие.Бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по г. Москве Михаил Игнатов предположил, почему произошла эта ужасающая история. По его словам, четвертая экспертиза мало чем сможет помочь следствию, ведь все возможные анализы уже взяли. Судя по всему, речь идет об очередной биологической экспертизе и расширенной токсикологии.Эксперт считает, что вдову Картрайта надо проверять на вменяемость, ведь нормальный человек никогда не будет расчленять тело своего родственника, сообщает .Игнатов уверен, что вдова Картрайта прост пыталась запутать следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".