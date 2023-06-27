За минувшие сутки госавтоинспекторы поймали 12 нетрезвых автомобилистов.

В июне во Владимирской области сотрудники ГИБДД задержали 330 пьяных водителей. За минувшие сутки госавтоинспекторы поймали 12 нетрезвых автомобилистов.Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, у нарушителей, на срок от 1,5 до 2-х лет, отберут водительские права. Им также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление машиной подшофе влечёт возбуждение уголовного дела.Напомним, что сообщать о выпивохах за рулём можно по номеру: 8 (4922) 54-16-65.