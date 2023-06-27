В Кольчугино осудили мужчину за кражу телефона, но есть нюансы. Как установил кольчугинский городской суд, местный житель нашёл на улице телефон и решил оставить его себе. Сбросил настройки,

В Кольчугино осудили мужчину за кражу телефона, но есть нюансы. Как установил кольчугинский городской суд, местный житель нашёл на улице телефон и решил оставить его себе. Сбросил настройки, установил свою сим карту и продолжил пользоваться. Мужчина не долго радовался новому приобретению. Вскоре его задержали и возбудили уголовное дело по статье о воровстве. Настоящий хозяин телефона