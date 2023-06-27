Трагедия произошла в выходные, 25 июня, около 10 часов утра, сообщают на сайте муром24.рф. Ребенок гулял у водоема в парке 50-летия Советской власти. Мальчик был без родителей, поэтому когда он

Трагедия произошла в выходные, 25 июня, около 10 часов утра, сообщают на сайте муром24.рф. Ребенок гулял у водоема в парке 50-летия Советской власти. Мальчик был без родителей, поэтому когда он захотел искупаться – ему никто не помешал. Он залез в пруд и ушел под воду. Как сообщают в Муром ТВ, мальчик гулял вместе с девочкой,