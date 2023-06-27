Подачу ресурсов возобновят 30 июня.

В Муромском районе из-за ремонта газопровода на три дня отключат газ и горячую воду. Об этом сообщили местные власти.«Газпром» приостановит подачу голубого топлива с 8 утра 28 июня и до 30 числа. «Владимиртеплогаз» отключит горячую воду.Справки по телефону: 04, 104 или 8 (49234) 2-66-84.