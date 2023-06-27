В Музее-заповеднике Александровская слобода прошел шахматный турнир на кубок Ивана Грозного. По...

В Музее-заповеднике "Александровская слобода" прошел шахматный турнир на кубок Ивана Грозного.По традиции, "Царские игры" проходят в последние июньские выходные. Проэкзаменовал участников сам государь. За кубок сражались 157 участников, из них - 127 детей. Возраст игроков - от четырёх до восьмидесяти трёх лет. Шахматисты прибыли из тридцати регионов, в том числе из Ярославля, Нижнего Новгорода и даже Пермского края. Победителем среди взрослых уже третий год подряд стал Сергей Нефедов из Кольчугина.Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров. Все участники турнира получили дипломы, а дети ещё и сладкие призы.