Местный житель накопил 36 штрафов ГИБДД и не посчитал нужным их оплачивать. За мужчиной тянется вереница нарушений. Тут и неоднократное превышение скорости, и нарушение правил парковки, и

Местный житель накопил 36 штрафов ГИБДД и не посчитал нужным их оплачивать. За мужчиной тянется вереница нарушений. Тут и неоднократное превышение скорости, и нарушение правил парковки, и невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Помимо этого, не было оформлено обязательное страхование. 33-летнему местному жителю направили требование о погашении задолженности, но тот, в свою очередь, продолжил