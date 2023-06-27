Площадкой станет ГТК «Суздаль».

В Суздале пройдёт пятый фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена». Площадкой события станет ГТК «Суздаль».Открытие 1 июля в 18 часов. Среди исполнителей: Дмитрий Мелькумов (гобой), Михаил Лосьмаков (баян), Ева Плакун (скрипка), Лев Камаев (флейта), Екатерина Мочалова (домра), а также Владимирский губернаторский симфонический оркестр под руководством Артёма Маркина.На следующий день, 2 июля, в 19 часов в амфитеатре состоится гала-концерт.Телефоны для справок: 8 (4922) 32-27-71, 32-63-65.