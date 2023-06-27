В Суздале прошло совещание по вопросу реализации нацпроекта Международная кооперация и...

В Суздале прошло совещание по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Представители всех регионов ЦФО собрались в Суздале для того, чтобы обсудить свой экспортный потенциал. Там прошло совещание по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Инвентаризация своего экспортного потенциала. Это деловое обсуждение – часть окружного совещания. Регионы должны уметь оценивать свои сильные и слабые стороны, быстро находить антикризисные решения, использовать все доступные инструменты и предлагать новые. Такие встречи уже прошли в трех федеральных округах – Владимирская область принимает четвертое совещание.В настоящий момент идет разработка новой редакции нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". И предложения регионов тоже станут её частью.Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:- У нас в целом вся программа кредитования приоритетного импорта, которая было создана в прошлом году была разработана по предложениям бизнеса, банков коммерческих, которые у нас в стране работают и регионов, последние инструменты, которые были запущены с 21-го года - это компенсация затрат на НИОКРы, омологацию и сертификацию продукции за рубежом так же были сформированы благодаря тем предложениям, которые давал нам бизнес.Роман Генкель, вице-президент АО "Российский экспортный центр":- Посмотреть на себя с точки зрения соседей, ну и безусловно выйти с инициативами, там где нужна помощь Федерации. У нас уже есть ряд шагов, я могу пример привести. Затраты, касающиеся застройки стендов-у нас уже коллеги отработали вместе с нами, они уже будут включать в новый проект документы, которые можно компенсировать. Это дополнительная поддержка для наших предпринимателей.Среди самых востребованных мер поддержки экспортеров – программы льготного кредитования, компенсация затрат при участии в выставках и бизнес-миссиях, помощь в логистических вопросах при выходе на новые рынки. То, что нужно в условиях западных санкций.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- В ближайшие годы мы видим, что за счёт новых рынков- в первую очередь Азии и Ближнего Востока, мы должны прирасти на значительный процент. Все заделы с точки зрения производства сырьевого, неэнегетической продукции у нас есть и наша задача просто обеспечить выбор и вывод товарных продукций на вот эти новые рынки.К слову, уже в этом году объем экспортируемых из тридцать третьего региона товаров увеличился практически на четверть и к концу года достигнет показателя в девятьсот миллионов долларов. К 2030-му году этот показатель планируется довести до полутора миллиардов.Никита Тарбеев, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".