В Суздале состоялся Национальный чемпионат по пауэрлифтингу. Уже в 9-й раз соревнования принимает...

В Суздале состоялся Национальный чемпионат по пауэрлифтингу.Уже в 9-й раз соревнования принимает Арт-отель «Николаевский посад».— Лымарева, «давай, давай, давай!»Сразу несколько рекордов — России и мировых — было установлено за три соревновательных дня. Один из мировых - у Елены Лымаревой: она доказала, что лучшая в весовой категории до 75 у женщин. Попытка покорить вес в 111 килограммов без экипировки оказалась успешной.Елена Лымарева, участница соревнований, обладатель звания «Элита Союза пауэрлифтеров России»:- Я очень счастлива, тренировались долго, долго к этому шли. Мне надо было это сделать.Всего в Чемпионате по пауэлифтингу приняли участие почти 400 спортсменов из 84 городов России. Соревнования проходили в плотном графике, на двух помостах Арт-отеля «Николаевский Посад». Спортивные площадки туристического комплекса регулярно принимают соревнования различного уровня. Возраст самых юных пауэрлифтеров — от 13-ти лет. А Владимир Макаров в спорте больше полувека.Владимир Макаров, участник соревнований:- Последние 5 лет выступаю потихоньку во всех вот в этих соревнованиях. Ну, и стараюсь дома работаю.В этот раз в соревнованиях было заявлено больше 300-т номинаций, и в каждой из них — свои лидеры.В становой тяге лучший результат — 380 килограммов — у ивановского пауэрлифтера Амирхана Амирханова. Несколько человек сумели выполнить норматив Элита России.Степан Новиков, организатор турнира, Вице-президент «Союза пауэрлифтеров России»:- Это приседания со штангой, жим лёжа и становая тяга. Задача — как можно больше поднять вес. Каждому спортсмену дается три подхода в каждом движении. Суммируется сумма, и кто больше поднял — тот и выигрывает.Победители Чемпионата примут участие в кубке мира IPL. Соревнования пройдут в ноябре в подмосковном Долгопрудном.Наталья Головешкина, Фёдор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".