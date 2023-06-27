В зону специальной военной операции уехал главный врач больницы № 2 Михаил Суханов. И сегодня в...

В зону специальной военной операции уехал главный врач больницы № 2 Михаил Суханов.И сегодня в новой группе владимирских контрактников в зону специальной военной операции уехал главный врач больницы № 2 областного центра- Михаил Суханов. Как провожали его коллеги-расскажет Мария Платанюк.Из больницы "гражданской"- на военную службу. На фронт своего главного врача провожает весь коллектив. Руководитель владимирской горбольницы № 2 Михаил Суханов покидает пост и едет в зону специальной военной операции.- Я хочу Вам пожелать здоровья, берегите, пожалуйста, себя! И знайте, что Вас здесь ждут. Мы будем Вас ждать!Теплые слова в адрес бойца в белом халате звучат и от представителей регионального отделения Народного Фронта. Вместе с активистами президентского движения этой весной Михаил Суханов ездил в полевой госпиталь, где помогал раненым.Сергей Сливин, член регионального штаба Народного Фронта:- Наш уважаемый главный врач Михаил Юрьевич Суханов принял решение. Я уверен, это правильное решение. Я уверен, это правильное решение. Он сам для принял. И мы, естественно, его поддерживаем.Михаил Суханов, главный врач больницы № 2 г. Владимира, хирург, доброволец:- Действительно нуждаются в помощи там люди. И я как врач, как хирург, очень бы хотел это сделать.Михаилу Суханову-63 года. За плечами-богатейший опыт. Суханов - один из самых опытных хирургов региона. Впервые на Донбассе побывал летом 22-ого. Работал в больнице Докучаевска. В городе ДНР, подшефном нашему региону, он возглавил "медицинский десант". Потом- гуманитарная миссия в фронтовой госпиталь. Закономерный итог- заявление в военкомат и служба по контракту.Михаил Суханов, главный врач больницы № 2 г. Владимира, хирург, доброволец:- Когда я заканчивал институт, была военная кафедра. Проходили военную медицину. Там я получил образование военное. И сейчас капитаном медицинской службы в отставке ухожу на службу.Алексей Мокеев, член регионального штаба Народного Фронта:- Поступок настоящего мужчины, настоящего патриота, настоящего врача. Теперь ещё и воина. Никак по-другому его нельзя охарактеризовать. Герой! На самом деле.Куда его отправят по приказу, Михаил Суханов не знает. Готов выполнять свой долг в любой точке специальной военной операции. Родному коллективу Михаил Юрьевич желает реализации всех планов- "идти вперёд". Мысленно-с ними. А сердцем, уже давно- рядом с российскими бойцами. Его цель сегодня- спасать жизни. И приближать Победу!Михаил Суханов:- Родина наша нуждается в нас. И не только здесь!Мария Платанюк "Вести-Владимир".