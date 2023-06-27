Владимирцев будут возить 15 новых дизельных автобусов.
Во Владимир прибыла первая партия новых...
Владимирцев будут возить 15 новых дизельных автобусов.
Во Владимир прибыла первая партия новых дизельных автобусов-15 "ЛиАЗ"ов большой вместимости обновят парк муниципального "Владимирпассажиртранса".
- Сколько мест?
- 20
- Для города нормально.
Машины осмотрели губернатор Александр Авдеев и глава Владимира Дмитрий Наумов. Они отметили высокую вместимость салона и его удобство.
Жители города уже не раз жаловались на нехватку транспорта, новые автобусы должны изменить ситуацию. В целом по программе обновления автобусного парка во Владимир будет поставлено 100 новых машин
Дмитрий Наумов, глава г.Владимир:
- Автобусы низкопольные, для того, чтобы было удобнее ими пользоваться, как мало мобильным группам, так и всем желающим и наверно одна из самых хороших это система климат контроля, то есть они будут оснащены не только обогревом но и охлаждением салона.
Кулибаба Михаил, генеральный директор АО "Владимирпассажиртранс":
- Отличие большое есть это машина дизельная в данных машинах увеличены баки топлива было заявлено 220 но завод пошел нам на встречу сделал 290 литров, что нам позволяет одной заправкой закрывать длительные наряды.