Они считают, что в последние годы отношение к белому камню в городе чуть ли не пренебрежительное.
Многие наши читатели с нетерпением ждут, когда вновь откроют областной театр драмы.
К сожалению, амбициозные планы открыть реконструированный после пожара драмтеатр на три месяца раньше срока провалились из-за проблем с поставками оборудования.
Не раньше срока...
На днях Губернатор Александр Авдеев проинспектировал, как реконструируют областной театр драмы, который восстанавливают после пожара 2020 года.
С конца 2022 года подрядчиков поторапливали, требуя от них, чтобы работы закончились на три месяца раньше срока, обозначенного в контракте: не в январе 2024 года, а к началу театрального сезона в сентябре 2023 года.
Но уже на начальной стадии в проект вносили существенные правки, возникали проблемы со стройматериалами, в частности с поставкой витражного стекла для фасада: из-за этого строителям пришлось монтировать остекление в разгар зимы.
И вот теперь стало понятно, что досрочно завершить реконструкцию театра не удастся. Причина – проблемы с поставкой оборудования.
Хотя глава региона лично убедился, что «строители стараются сделать всё оперативно и качественно». «Однако из-за сложностей с поставками оборудования завершить реконструкцию, как мы хотели, в сентябре не получится. Говорил с подрядчиком –
рассчитывает успеть к концу года. Кроме внутренних работ обсудили с коллегами варианты архитектурной подсветки. Драмтеатр по одну сторону Дворянской и филиал ПИМУ на противоположной стороне дороги будут притягивать взгляд не только днём, но и в тёмное время суток», – написал он в соцсетях.
Будем надеяться, что отремонтированный театр с подсвеченными «белокаменными» фасадами вскоре вновь будет радовать не только любителей искусства, но и ценителей архитектуры, присущей только нашему городу.
Подарки Суздалю
В связи с этим хорошая новость: на базе Муромцевского лесотехнического техникума в Судогодском районе на этой неделе открыли Международный скульптурный симпозиум, посвящённый 1000-летию города Суздаля.
Симпозиум продлится две недели. За это время креаторы должны будут из необработанных каменных глыб создать фигуры на заданную тематику. Эти произведения искусства подарят Суздалю, а одна из скульптур на тему «Флора» останется в техникуме.
Скульптурный симпозиум проводят в нашей области как минимум в четвёртый раз. Этой весной скульпторы собирались в селе Бабаево Собинского района, где создали восемь арт-объектов, которые затем подарили Лакинску.
Новые возможности
Аналогичный симпозиум уместно был бы провести и во Владимире, особенно если в качестве сырья для создания скульптур использовать известняк. Общественное движение «Владимир будущего» предложило властям в качестве туристической стратегии на ближайшие 10 лет выбрать концепцию «Владимир — столица белого камня» и ежегодно проводить большой тематический фестиваль.
Они описывают новые возможности: «Город получает нетривиальный инфоповод, о котором расскажут и федеральные телеканалы, и блогеры-миллионники, и делает мощную инвестицию в развитие.
В качестве бонуса — множество эксклюзивных творений, которыми можно оживить парки, пришкольные территории, больничные городки. Со временем арт-объекты сложатся в ещё один туристический маршрут и станут неотъемлемой частью истории города». По мнению общественников, первый фестиваль белого камня логично провести в 2025 году, чтобы поддержать интерес к области после празднования 1000-летия Суздаля.
Мнение эксперта
Организаторы общественного движения за комфортный и безопасный город «Владимир будущего» Артём Черней и Сергей Егоров: «Нас расстраивает, что в последние годы отношение к белому камню чуть ли не пренебрежительное. Те немногие современные здания, которые использовали в отделке известняк, либо обшиты вентфасадом, либо близки к этому. Получается, что белый камень ассоциируется лишь со стариной и не получает новой жизни. Нам всем нравится статус столицы, пусть и неформальной. Так давайте присвоим себе эпитет «белокаменный», чтобы человек в любой точке страны при упоминании белокаменных сооружений думал прежде всего о Владимире, а потом уже о Суздале, Переславле-Залесском или Москве. Задача амбициозная, но нам по плечу. Что можно сделать? Один из шагов — ежегодный фестиваль белого камня».