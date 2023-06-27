Они считают, что в последние годы отношение к белому камню в городе чуть ли не пренебрежительное.

Многие наши читатели с нетерпением ждут, когда вновь откроют областной театр драмы.К сожалению, амбициозные планы открыть реконструированный после пожара драмтеатр на три месяца раньше срока провалились из-за проблем с поставками оборудования.Не раньше срока...На днях Губернатор Александр Авдеев проинспектировал, как реконструируют областной театр драмы, который восстанавливают после пожара 2020 года.С конца 2022 года подрядчиков поторапливали, требуя от них, чтобы работы закончились на три месяца раньше срока, обозначенного в контракте: не в январе 2024 года, а к началу театрального сезона в сентябре 2023 года.Но уже на начальной стадии в проект вносили существенные правки, возникали проблемы со стройматериалами, в частности с поставкой витражного стекла для фасада: из-за этого строителям пришлось монтировать остекление в разгар зимы.И вот теперь стало понятно, что досрочно завершить реконструкцию театра не удастся. Причина – проблемы с поставкой оборудования.Хотя глава региона лично убедился, что «строители стараются сделать всё оперативно и качественно». «Однако из-за сложностей с поставками оборудования завершить реконструкцию, как мы хотели, в сентябре не получится. Говорил с подрядчиком –рассчитывает успеть к концу года. Кроме внутренних работ обсудили с коллегами варианты архитектурной подсветки. Драмтеатр по одну сторону Дворянской и филиал ПИМУ на противоположной стороне дороги будут притягивать взгляд не только днём, но и в тёмное время суток», – написал он в соцсетях.Будем надеяться, что отремонтированный театр с подсвеченными «белокаменными» фасадами вскоре вновь будет радовать не только любителей искусства, но и ценителей архитектуры, присущей только нашему городу.Подарки СуздалюВ связи с этим хорошая новость: на базе Муромцевского лесотехнического техникума в Судогодском районе на этой неделе открыли Международный скульптурный симпозиум, посвящённый 1000-летию города Суздаля.Симпозиум продлится две недели. За это время креаторы должны будут из необработанных каменных глыб создать фигуры на заданную тематику. Эти произведения искусства подарят Суздалю, а одна из скульптур на тему «Флора» останется в техникуме.Скульптурный симпозиум проводят в нашей области как минимум в четвёртый раз. Этой весной скульпторы собирались в селе Бабаево Собинского района, где создали восемь арт-объектов, которые затем подарили Лакинску.Новые возможностиАналогичный симпозиум уместно был бы провести и во Владимире, особенно если в качестве сырья для создания скульптур использовать известняк. Общественное движение «Владимир будущего» предложило властям в качестве туристической стратегии на ближайшие 10 лет выбрать концепцию «Владимир — столица белого камня» и ежегодно проводить большой тематический фестиваль.Они описывают новые возможности: «Город получает нетривиальный инфоповод, о котором расскажут и федеральные телеканалы, и блогеры-миллионники, и делает мощную инвестицию в развитие.В качестве бонуса — множество эксклюзивных творений, которыми можно оживить парки, пришкольные территории, больничные городки. Со временем арт-объекты сложатся в ещё один туристический маршрут и станут неотъемлемой частью истории города». По мнению общественников, первый фестиваль белого камня логично провести в 2025 году, чтобы поддержать интерес к области после празднования 1000-летия Суздаля.Мнение экспертаОрганизаторы общественного движения за комфортный и безопасный город «Владимир будущего» Артём Черней и Сергей Егоров: «Нас расстраивает, что в последние годы отношение к белому камню чуть ли не пренебрежительное. Те немногие современные здания, которые использовали в отделке известняк, либо обшиты вентфасадом, либо близки к этому. Получается, что белый камень ассоциируется лишь со стариной и не получает новой жизни. Нам всем нравится статус столицы, пусть и неформальной. Так давайте присвоим себе эпитет «белокаменный», чтобы человек в любой точке страны при упоминании белокаменных сооружений думал прежде всего о Владимире, а потом уже о Суздале, Переславле-Залесском или Москве. Задача амбициозная, но нам по плечу. Что можно сделать? Один из шагов — ежегодный фестиваль белого камня».