Владимирские добровольцы отправились в зону специальной военной операции.
Очередная группа...
Владимирские добровольцы отправились в зону специальной военной операции.
Очередная группа добровольцев отправляется в зону специальной военной операции. Торжественная церемония прошла сегодня во Владимире. За ней наблюдал Федор Лалакин.
Отправиться на защиту Родины этих мужчин сподвигло чувство долга и любви к родной земле. За плечами Ивана уже есть опыт боевых действий, не задумываясь, и в этот раз он пришел на помощь стране.
Иван, доброволец
- Уровень подготовки я думаю соответствует, данной обстановке, очень много инструкторов, которые обучают всему, которые побывали в зоне боевых конфликтов, ну а так у нас Российская армия самая сильная, всех победим.
Родные поддерживают его решение, дело правое, будут ждать с Победой.
-мы знаем, что будет все хорошо
-и мы победим
-ждем сына, мужа, ждем домой
-и папу
-с победой
На площади возле Дома культуры молодежи друзья и родственники, волонтеры, представители правительства региона и ветераны боевых действий.
Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:
- Сегодня мы провожаем в учебные воинские части наших земляков, уходят 30 человек, в этом числе офицеры, в этом числе врачи. Уходят в один из южных регионов Российской Федерации для боевого слаживания, боевого предназначения, с целью подготовки и последующего убытия в зону СВО.
Контрактников ждет двухнедельная подготовка-бойцы должны вспомнить навыки обращения с оружием и военной техникой. Каждую неделю в учебные части отправляются новые группы контрактников и поток добровольцев только увеличивается.
Федор Лалакин, Алексей Ковалев, "Вести Владимир".