Владимирские добровольцы отправились в зону специальной военной операции. Очередная группа...

Владимирские добровольцы отправились в зону специальной военной операции.Очередная группа добровольцев отправляется в зону специальной военной операции. Торжественная церемония прошла сегодня во Владимире. За ней наблюдал Федор Лалакин.Отправиться на защиту Родины этих мужчин сподвигло чувство долга и любви к родной земле. За плечами Ивана уже есть опыт боевых действий, не задумываясь, и в этот раз он пришел на помощь стране.Иван, доброволец- Уровень подготовки я думаю соответствует, данной обстановке, очень много инструкторов, которые обучают всему, которые побывали в зоне боевых конфликтов, ну а так у нас Российская армия самая сильная, всех победим.Родные поддерживают его решение, дело правое, будут ждать с Победой.-мы знаем, что будет все хорошо-и мы победим-ждем сына, мужа, ждем домой-и папу-с победойНа площади возле Дома культуры молодежи друзья и родственники, волонтеры, представители правительства региона и ветераны боевых действий.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Сегодня мы провожаем в учебные воинские части наших земляков, уходят 30 человек, в этом числе офицеры, в этом числе врачи. Уходят в один из южных регионов Российской Федерации для боевого слаживания, боевого предназначения, с целью подготовки и последующего убытия в зону СВО.Контрактников ждет двухнедельная подготовка-бойцы должны вспомнить навыки обращения с оружием и военной техникой. Каждую неделю в учебные части отправляются новые группы контрактников и поток добровольцев только увеличивается.Федор Лалакин, Алексей Ковалев, "Вести Владимир".