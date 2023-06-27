Владимирский адвокат арестован за избиение жены и угрозы ее убить. Сначала речь шла лишь об...

Владимирский адвокат арестован за избиение жены и угрозы ее убить.Сначала речь шла лишь об административной ответственности, но прокуратурой города выявлен факт, требующий уголовно-правовой оценки, сообщает пресс-служба облпрокуратура.Установлено, что в ноябре 2021 года 54-летний адвокат, который у себя дома нанес жене многочисленные удары в область головы, груди, рук. Ей был причинён вред здоровью средней тяжести, а также высказана угроза убийством, которая была воспринята женщиной реально.По результатам проверки, Следственным управление СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Угроза убийством". А поскольку после возбуждения уголовного дела подозреваемый оказывал воздействие на потерпевшую, следствие ходатайствовало перед Фрунзенским райсудом об изоляции фигуранта.Ему назначен арест на срок 2 месяца.Расследование - на контроле прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com